Un premio alla vetrina più bella, avanti con la sfida natalizia

Per gratificare il grande impegno dei negozianti di Rimini nell’allestire la propria vetrina e addobbarla dei colori natalizi, Zeinta di Borg anche per il 2019 organizza un concorso per le imprese che la allestiscono nel modo più accattivante. Martedì 10 dicembre, gli studenti e gli esperti dell’Istituto Professionale Versari Macrelli di Cesena visiteranno le imprese associate a Zeinta di Borg e valuteranno e nomineranno la migliore vetrina di Natale. Vincitore della scorsa edizione per il secondo anno consecutivo l’elegante vetrina di rosso vestita di Banchetti, ex aequo con il Coloniale, secondo posto a Cristallo d’Argento e medaglia di bronzo per l’agenzia viaggi Msafiri. La prima edizione era stata vinta dalla Cartoleria Gioreca nel 2008 mentre quella del 2015 dalla Pellicceria Stephanie, nel 2016 da Aria di Festa e nel 2017 primi a pari merito la Gioielleria Banchetti e Fioreria Idea Verde.

La vetrina è il primo biglietto da visita del negozio, quindi è fondamentale catturare immediatamente l’attenzione del consumatore e stimolarlo nell’acquisto dei prodotti. Il Premio verrà attribuito alla vetrina che sarà in grado di proporre in modo accattivante e innovativo i propri prodotti in modo da farli diventare regali da mettere sotto l’albero ma anche allestimenti o idee sempre sul tema natalizio. Possono partecipare al Premio i titolari degli esercizi commerciali del centro storico e dei borghi di Rimini associati a Zeinta di Borg che sono un centinaio. I soci fuori dal centro sono invitati a mandare una foto della loro vetrina alla email zeintadiborg@gmail.com che sarà spedita alla commissione del Versari Macrelli insieme alle altre. Gli esperti studenti della qualifica "Operatore punto vendita" e "Grafica pubblicitaria" dell’Istituto Versari Macrelli selezioneranno i vincitori in base alla creatività, l’abbinamento cromatico e la disposizione degli spazi. Il 20 dicembre sarà decretato il vincitore, i premi saranno buoni carburante offerti da Gep, Sconti viaggio e un trolley offerto da In Transit Viaggi.