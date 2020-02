Vasco Rossi si fermerà a Rimini per venti giorni: le date del "soggiorno"

I fan di Vasco Rossi possono organizzarsi e, i più sfegatati, anticipare le tradizionali ferie estive di due settimane a maggio. Precisamente dal 13 maggio al 2 giugno. Il rocker di Zocca sarà infatti a Rimini per venti giorni per provare al teatro Novelli il nuovo tour "Vasco Non Stop 2020".

Il cantante aveva ufficializzato il "soggiorno" riminese con un post su Instagram scegeliendo proprio un articolo di RiminiToday. Una foto su cui aveva disegnato un cuore e scritto un "Evviva".

Vasco torna così in Riviera, Rimini, Vasco Rossi rilancia e conferma sui social il suo arrivo a Rimini

„nel 2017 l'artista aveva lavorato ai concerti nelle sale del RockIsland e adesso la nuova location è il Novelli. Lo spazio, che ha ceduto il ruolo da protagonista al teatro Galli, riaccende le luci e alza di nuovo il sipario per il big della musica italiana. “