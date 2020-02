Vasco Rossi torna a maggio in Riviera per le prove del suo nuovo tour

Vasco Rossi ha scelto ancora una volta Rimini per le prove del suo nuovo tour. Nel 2017 il rocker di Zocca aveva lavorato ai concerti nelle sale del RockIsland e adesso la nuova location è quella perfetta per un artista. Vasco entra in scena al teatro Novelli. Lo spazio, che ha ceduto il ruolo da protagonista al teatro Galli, riaccende le luci e alza di nuovo il sipario per il big della musica italiana.

Vasco è atteso a maggio e i fan sono già scatenati. Il rocker ama Rimini da sempre, qui ha scritto canzoni, trasocorso estati da bambino e vacanze al Grand Hotel, concedendosi lunghe passeggiate in spiaggia.

Intanto sul suo profilo festeggia i 33 anni di amore con sua moglie Laura e posta il conto alla rovescia per il tour "10 febbraio-10 giugno, quattro mesi esatti alla prima delle cinque date del VascoNonStop2020".