La "Torretta" compie novant'anni con una festa aperta a tutti

Novanta candeline per il compleanno della "Torretta" di Viserbella. E un anniversario così importante non poteva che essere festeggiato con un compleanno in grande stile. Mercoledì 24 luglio, alle 20.45, al bagno 54 di Viserbella appuntamento con la festa aperta a tutti dove non mancheranno dj set, birra e bomboloni. Una serata per ricordare un simbolo di Rimini Nord che il tempo non ha intaccato nel suo fascino.

"I marinai la prendono da sempre come punto di riferimento per orientarsi durante la navigazione, i viserbellesi e non solo hanno fantasticato, almeno una volta nella loro vita, di vincere alla lotteria per comprarsela e andarci a vivere dentro - afferma Stefano Benaglia, presidente della pro loco - Per i turisti invece ha sempre un fascino misterioso, un po' romantico e un po’ avventuriero. Per noi bambini è stata teatro di immaginarie battaglie piratesche, fantasmi e principesse da salvare. Ma per tutti quanti è semplicemente “la Torretta”. Nel 1929 è entrata a fare parte della vita viserbellese e da allora non ne è più uscita, accompagnandoci fino ai giorni nostri ancora in splendida forma"