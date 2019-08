Cicloturismo, in vigna arriva la prima colonnina elettrica per ricaricare le bici

Biciclette che hanno cambiato il cicloturismo. Hanno reso escursioni e tour semplici, comode e alla portata di ogni appassionati o neofita della bici. Sono le nuove e-bike. Grazie alla pedalata assistita consentono di affrontare anche percorsi impegnativi o di trascorre una giornata a contatto della natura, dell’arte, della storia e di cibi e vini di un territorio. Ed è quanto, con i suoi 10 percorsi e tour alla scoperta di costa e entroterra della Romagna, offre ai turisti la nuova start up riminese “Emotion Bike”.

La colonnina ha al suo interno un gps per la geo-localizzazione, presente nelle migliori App per la ricarica elettrica “CHARGEMAP_NEXTCHARGE”. Offre anche l’opportunità di usufruire anche di “un’officina di pronto intervento”, collocata nella parte posteriore della colonnina con gli strumenti necessari in caso di piccoli problemi di manutenzione della bici: forature, registro freni, pressione pneumatici.

La proposta di “Emotion Bike” segna, così, una nuova e significativa tappa della sua offerta turistica, realizzata in questo caso in collaborazione con “Enio Ottaviani Vini e Vigneti”, una delle realtà vitivinicole di maggior pregio della Romagna. “Viti e cantine sono parti essenziali del nostro territorio. Esprimono cultura, storia e tradizione della nostra terra e svolgono un ruolo fondamentale nella cura e tutela dell’ambiente – spiegano Eugenio Giovanardi e Giuliano Mami di “Emotion Bike” – il nostro tour lungo l’oasi naturalistica della Valconca è uno dei preferiti dai turisti. La tappa da Enio Ottaviani è il cuore di questa escursione, si è circondati da una natura bellissima e si degustano etichette straordinarie. Ciò che si fa in questa cantina corrisponde in pieno al nostro concetto di turismo esperienziale e non è, quindi, casuale che la prima colonnina da noi installata sia collocata proprio in questo luogo”.

"Abbiamo scelto Emotion Bike perchè ci siamo innamorati subito del progetto: è una start-up innovativa rispetto al nostro territorio e abbiamo sentito subito un'incredibile affinità e di condividere la stessa visione con Eugenio e Giuliano, e quando si parla di partnership è fondamentale avere la stessa visione, guardare nella stessa direzione", spiega invece Massimo Ottaviani dell’omonima cantina.

“Enio Ottaviani” è un’azienda di famiglia che, da tre generazioni, produce vino a San Clemente di Rimini. I vigneti si trovano nell’oasi faunistica del fiume Conca, un piede in vigna e uno nell’Adriatico. La vigna si estende per 12 ettari, e la cantina è la sintesi di quello che l’enologia in Romagna ha rappresentato dai suoi albori sino ai giorni nostri. I vini (Sangiovese, Chardonnay, Pagadebit, Cabernet Sauvignon, Merlot) parlano del loro territorio ed esprimono una Romagna generosa e vicina al mare: le vigne infatti godendo dell’influsso marino, regalano ai vini note salmastre e minerali. “Enio Ottaviani” esporta in 30 paesi nel mondo e nonostante questo il motto dell’azienda è “Facciamo vino per gli amici”. Perché la convivialità è un valore prezioso e il vino è l’espressione massima della gioia a tavola. La vendemmia ancora oggi viene fatta manualmente e il vino viene affinato in vasche di cemento, vecchie vasche degli anni ’70 che sono state ristrutturate e che ciclicamente vengono messe a nuovo.