San Giovanni, a teatro si va in scena con le "Diverse abilità"

E' ripartita venerdì scorso a San Giovanni in Marignano, accompagnata da tanta emozione ed entusiasmo, l’esperienza del “Teatro delle Diverse Abilità”, proposto nella sua quinta edizione dall’Associazione Teatro dei Cinquequattrini. Il progetto, che vedrà bambini e ragazzi divertirsi ed esprimersi nell’esperienza teatrale inclusiva fino al mese di Dicembre, si ripresenta con l’affiancamento ed il finanziamento dell’Amministrazione Comunale Marignanese, dell’Associazione “Il Puzzle” e della Cooperativa Formula Servizi alle Persone, il Patrocinio del Comune di Gradara e la collaborazione dell’Associazione Davide Pacassoni, al fianco dei quali si confermano importanti partners che permetteranno con il loro contributo di valorizzare il progetto. Continua, infatti, la collaborazione con la direzione Scientifica del Dott. Andrea Parma- Teatro e Salute Mentale, Ausl Romagna, Distretto di Rimini, U.O. Riabilitazione Psichiatrica, con l’Associazione Alternoteca Aps che offre la disponibilità del luogo operativo degli incontri, Centro Giovani White Rabbit e con gli ospiti e operatori del Centro Socio Riabilitativo Residenziale Fondazione G. Del Bianco di San Clemente.

Il laboratorio si svolgerà ogni venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 16.30 ed è aperto a tutti. Al primo incontro si sono presentati già 25 attori speciali. Tra i partecipanti bambini, ragazzi, adulti, studenti, genitori, volontari, professionisti. Ogni singolo partecipante avrà la possibilità di esprimersi liberamente e scoprire in sé e negli altri le tantissime modalità creative nella quali le persone possono comunicare, ognuno a partire dai propri talenti e dalla propria unicità. Tra gli iscritti anche una studentessa di Scienze dell’educazione dell’Università di Urbino che ha ritrovando nel Teatro delle Diverse Abilità una valida ispirazione come soggetto di studio e sperimentazione della sua prossima Tesi di Laurea.La vivacità e la continua evoluzione di questa esperienza raccolgono la soddisfazione di tutti le Istituzioni, realtà associative e persone coinvolte. Lo spettacolo conclusivo si terrà al Teatro Massari il 14 Dicembre, con replica al Teatro Comunale di Gradara prevista per giovedi 19 Dicembre.