Al centro giovani White Rabbit nuovi corsi di fotografia e make up

Si è svolto la scorsa settimana a San Giovanni un incontro tra l’amministrazione comunale ed i referenti dell’Associazione Alternoteca che si occupa dal 2018 della gestione del centro giovani “White Rabbit”. Il tavolo di lavoro è stata occasione per confrontarsi sulla programmazione appena conclusa e discutere sulla progettazione semestrale delle attività 2020, che si preannuncia davvero ricca.

Le proposte prevedono, tra quelle già attuali, due nuovi corsi: fotografia livello base, a cura della Scuola di Fotografia Santa Maria del Suffragio di Fano, che vanta di un'esperienza pluridecennale in questo ambito, che avrà inizio nel mese di Febbraio, e il corso di make uo a cura della Make-up artist Erica del Magno.

Durante l'incontro i referenti di Alternoteca hanno illustrato all’Assessore Michela Bertuccioli e al tecnico Gilberto Ciavatta i corsi realizzati nelle precedenti mensilità, attualmente rilanciati ed aggiornati, data la sentita partecipazione da parte dei corsisti. 8 sono stati i corsi attivati, insieme ad altre proposte strutturate, tra cui info point, servizio gratuito dedicato ai giovani, per il supporto per la ricerca del lavoro, green graffiti progetto di urbanizzazione artistica, anch'esso realizzato insieme a giovani talentuosi; Corso di Fumetto, Danza terapia per donne, Musica, Teatro Comico, Lezioni di Inglese, incontri gratuiti informativi e di prevenzione al Cyberbullismo, nonchè sessioni di danza movimento terapia educativa e preventiva a scuola, per un totale di partecipanti, alle varie attività, di oltre 150 persone.

Si conferma il successo dello Spazio Giovani, coordinato da giovani operatori e virtuosi educatori, che organizzano serate di apertura con molteplici attività e proposte, che si ripeterà anche nel 2020 il primo e il terzo sabato di ogni mese, rivolte all’incontro di ragazzi/e a partire dai 13 anni. Ritorneranno inoltre i corsi di danza movimento terapia, fumetto, chitarra e, per i più piccoli Integr.Arte, English in Action e Teatro. Continuano per gli adulti, gli incontri e le proposte della Compagnia di Ventura dell'Olifante, specializzata in rievocazione storica, che durante l'anno ha realizzato uscite ed eventi ad hoc.

Le attività si svolgono grazie al sostegno e alla collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, e sono finalizzate a promuovere le esperienze giovanili, la socializzazione, i momenti di incontro e di supporto nella ricerca di lavoro, nell'insegnamento di una disciplina artistico-creativa e come accompagnamento ai ragazzi nel periodo più bello e delicato della loro crescita. Lo staff Direttivo di Alternoteca sottolinea l'importanza del lavoro di gruppo, volontario e consapevole, come base per una buona riuscita nella costituzione di una rete di legami professionali ed umani, ricchi di incontri e proposte che mirano al buon utilizzo degli spazi comunali e alla valorizzazione del territorio.