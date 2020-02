Chiara Ferragni sfoggia un abito "made in Romagna" al party degli Oscar. Le foto

San Giovanni in Marignano, Chiara Ferragni sceglie uno stilista romagnolo per il red carpet di Cannes

LE' l'appuntamE' l'evento più importante del mondo del cinema. Una gara nella gara, perché, dopo i film, l'attenzione è tutta spostata sulle dive e gli abiti che sfoggiano sul red carpet. Alla serata dei premi Oscar come sempre l'Italia ha avuto un ruolo di primo piano, sono stati tantissimi i designer scelti dalle attrici, a partire da Alberta Ferretti. I suoi abiti sono stati indossati da Krysty Wilson-Cairns, attrice del film 1971, e da America Ferrera, fra le altre, radiosa in rosso.

Il "secondo" tempo della serata si gioca però tutto al party più esclusivo, quello organizzato da Vanity Fair. Qui, l'influencer Chiara Ferragni ha sfoggiato un abito dello stilista misanese Lorenzo Serafini, che firma la linea Philosophy, sempre di casa Aeffe, marchio romantico e contemporaneo creato da Alberta Ferretti. Una linea molto amata anche oltreoceano e prodotta a San Giovanni in Marignano.

Chiara Ferragni è molto amica di Serafini e, dopo aver calcato il red carpet di Cannes lo scorso maggio, l'icona dei social ha indossato un abito floreale in taffettà. Un look romantico e frizzante, perfetto per l'influencer che ha conquistato i fotografi di tutto il mondo con il suo sorriso.

E spostandosi invece al Festival di Sanremo sono stati tantissimi i look da sogno firmati Ferretti, fra questi quelli indossati da Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, che ha incantato il pubblico con uno speciale abito senza spalline in un elegante pantalone bicolore e pantaloni abbinati, fino ai lunghi abiti decorati con dettagli preziosi.