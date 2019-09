Giornata del dono, il cuore d'oro di San Giovanni: dalla pulizia dei parchi alla partita di solidarietà

San Giovanni in Marignano aderisce, per il quarto anno, alla Giornata del Dono, #DonoDay2019, un giorno dedicato a chi fa del dono una pratica quotidiana. Scuole, comuni, associazioni, imprese e cittadini possono partecipare per costruire la mappa dell’Italia che dona, un Paese capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la bellezza del dono in tutti i suoi aspetti, portando avanti la riflessione sull’importanza della buona donazione. A San Giovanni in Marignano verrà proposto sabato 28 settembre #sangiovanniinsieme, una giornata per conoscere le realtà Associative e di volontariato marignanese che saranno riunite e presenteranno alla Comunità le loro azioni, proposte e progetti.

In particolare nella mattinata di sabato, in collaborazione con Legambiente Onlus verrà proposto Puliamo Il Mondo Legambiente, una mattina per la pulizia dei parchi marignanesi. L'iniziativa a cura del Comune di San Giovanni in Marignano, Assessorato all'Ambiente, viene realizzata grazie alla preziosa collaborazione dell'Istituto Comprensivo Statale e delle Associazioni marignanesi. Nel pomeriggio, presso lo Stadio comunale in programma la partita di solidarietà Comune-Associazioni e presentazione alla città delle realtà Associative marignanesi.

http://giornodeldono.org/contestants/giornata-del-dono-sangiovanniinsieme