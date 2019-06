San Leo svela le sue meraviglie in tv nel programma "Una gita fuoriporta"

Domenica 16 giugno, alle 19.20, San Leo sarà protagonista della prossima puntata del programma televisivo Una gita fuoriporta, in onda su Dove (Sky canale 413).

Una produzione originale alla scoperta di cittadine e borghi dell’Italia centrale pensata per farci scoprire mete vicine, ma di straordinario fascino, perfette per una gita o una breve vacanza. David Romano condurrà in un viaggio attraverso la storia, l’arte e la bellezza, per conoscere tradizioni, curiosità ed eccellenze, tutti gli ingredienti per una indimenticabile gita fuoriporta a San Leo. La puntata si aprirà con la visita alla vicina Santarcangelo di Romagna, dove David farà da cicerone insieme ad alcune personalità del luogo: un viaggio-racconto che ci restituirà la storia del territorio, le sue leggende, i suoi aneddoti e non mancherà di stupirci con particolarità inedite o poco note. Da partirà poi l’escursione alla scoperta delle bellezze naturalistiche e architettoniche di San Leo con particolare interesse alla Fortezza Rinascimentale che regala scorci incantati sull’intera Valmarecchia. Dalla centrale piazza Dante, cuore pulsante del paese ci si addentrerà per le vie ricche di storie, nobili palazzi e unici edifici religiosi. Scopriremo anche le realtà produttive tipiche, con uno spazio dedicato all’arte culinaria e ai prodotti enogastronomici presentati dall’Osteria La Corte di Berengario II.