Dalla tv al circo, sotto al tendone l'acrobata motociclista Sabrina Saccomanni

Il fascino e l'adrenalina del circo sono il pane quotidiano di Sabrina Saccomanni, entrata a far parte del Circo di Vienna, nelle vesti di spericolata acrobata motociclista. Il suo è un numero mozzafiato. Santarcangiolese d'adozione ormai da molti anni, Sabrina ha una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, con partecipazioni a programmi televisivi di Mediaset, fra cui "Uomini e Donne", e in Rai. Gli inizi di carriera a soli cinque anni nel programma Sabato al circo con Moira Orfei, "la vita è strana, torno dove tutto è cominciato e, adesso, a 40 anni, mi esibisco insieme agli artisti del Circo di Vienna”.

“Già’ in passato ho avuto collaborazioni come madrina di un Circo, quello di Nando Orfei - continua Sabrina - ma mai avevo provato l’esperienza di calcare come artista la pista vera e propria. Poi, qualche mese fa a Santarcangelo, città in cui vivo con la mia famiglia è arrivato il Circo di Vienna della famiglia Vassallo e subito con queste splendide persone è nata una sintonia difficile da spiegare ma tale da farmi ritrovare in pista insieme a loro come artista".Sabrina Saccomanni sarà sotto al tendone a Cesenatico, fino al 31 agosto, "poi ci sposteremo probabilmente in zona ma ancora non ci sono certezze, a parte che dove ci sarà il tendone mi troverete, sono al fianco di questo gruppo di amici che ormai sento un po’ come la mia famiglia".