A Santarcangelo il Cantiere Poetico dà voce alla parola, tra gli ospiti Avati, Cavazzoni e Martinelli

Poesia e musica protagoniste a Santarcangelo per la quinta edizione del Cantiere poetico, in programma dall'8 al 15 settembre, che come ogni anno ospiterà InVerso, rassegna tra musica, immagini e parole. Il ricco programma del Cantiere è stato presentato mercoledì in municipio. Quest'anno gli eventi sposeranno il titolo e filo conduttore "Come la poesia", che muove dalla suggestione di un libro di Marco Balzano, Le parole sono importanti. Dove nascono e cosa raccontano. Tra gli ospiti di quest'anno ci saranno il regista Pupi Avati ed Ermanno Cavazzoni.

“Siamo al primo Cantiere poetico del nuovo mandato amministrativo, che dà continuità a uno dei progetti culturali più importanti ideati nel corso dei cinque anni precedenti: un progetto nato dalla volontà di restituire alla città l’opera di un’incredibile comunità di artisti del Novecento santarcangiolese in chiave contemporanea e attuale - afferma il sindaco Alice Parma - Essendo un cantiere, questo evento è in continuo movimento, in ascolto della città e dei suoi artisti, che contribuiscono allo sviluppo del progetto. Ringrazio Eron per aver donato al Cantiere l’immagine di quest’anno: il murale Tower to the people è già un monumento iconico di Santarcangelo, la prova di come una città si possa trasformare anche nei suoi muri”.

La vicesindaco Pamela Fussi evidenzia, inoltre, "Condividiamo la scelta di riscoprire il valore della parola come bene comune, da tutelare in un’epoca di imbarbarimento generale: alla violenza del linguaggio, e non solo, Santarcangelo risponde con la Città della Poesia, che è un luogo d’incontro virtuale fatto di parole e relazioni tra le persone”.

L'assessore alla cultura della Regione, Massimo Mezzetti, ha sottolineato come il tema scelto quest'anno sia molto attuale perché " è necessario tornare a lavorare sul senso e sul significato delle parole per contrastarne lo svilimento. Siamo arrivati al punto dove ci troviamo oggi anche per lo svuotamento progressivo delle parole, che devono essere rigenerate: compito del poeta è proprio quello di restituire dignità alle parole, che non sono oggetti bensì soggetti del nostro linguaggio”.

Una rassegna, curata da Fabio Biondi, che in questi anni ha ampliato il suo pubblico: "Il cantiere è riuscito nei suoi principali intenti, creare una vasta comunità di cittadini, poeti e lettori che ogni anno sostiene con entusiasmo le attività; raccontare il valore della poesia, la cultura della poesia, nelle relazioni con le differenti generazioni che s’impegnano quotidianamente per promuovere l’identità poetica di Santarcangelo, e non solo".

Nell'ambito del Cantiere Poetico si svolge la rassegna InVerso, a cura di Massimo Roccaforte, che ospita incontri, spettacoli e la mostra mercato dell'editoria di qualità, che animerà ancora una volta piazza Ganganelli. "Dal 13 al 15 settembre sarà possibile ascoltare dal vivo le parole di Ermanno Cavazzoni dedicate al grande Raffaello Baldini - spiega Roccaforte - incontrare lo scrittore Gianluca Morozzi che parlerà al pubblico della sua ultima fatica letteraria piuttosto che assistere ad un reading-concerto inedito, pensato proprio per Santarcangelo di Romagna, che il musicista e produttore Federico Dragogna dedicherà a Fabrizio De André. Girando tra i banchi della mostra mercato incontreremo, tra gli altri, i prestigiosi cataloghi editoriali di case editrici come: Manni, Quodlibet, Voland ed Iperborea al cui autore di culto Arto Paasilinna sarà dedicato il reading sonoro pensato dall’altrettanto musicista di culto Mirco Mariani, accompagnato sul palco dal giornalista Valerio Millefoglie".