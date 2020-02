In migliaia per la sfilata di Carnevale: i numeri della lotteria e le foto dei carri

Vichinghi, api, l'arte di Leonardo da Vinci, Biancaneve e i sette nani, Il piccolo principe, la Famiglia Addams e una carica di colorati mattoncini Lego. La fantasia è stata protagonista domenica del Carnevale di Santarcangelo con la sfilata di carri allegorici che ha colorato e animato le vie del borgo clementino. Madrina della 18esima edizione della kermesse, presentata sul palco da Tiziano Corbelli, è stata la showgirl Cristina Chiabotto.

Una giornata tra trenini, gruppi in costume, scuole di ballo, automezzi "pazzi" in un mix di allegria e follia, oltre a una scorpacciata di dolci in piazza Ganganelli.

Come tradizione sono stati estratti anche i numeri della lotteria e la dea bendata quest'anno ha premiato:

1°: 11552 (Buono viaggio per 2 persone)

2°: 7022 (TV color)

3°: 13755 (Orologio)

4°: 13258 (Biciletta)

5°: 7021 (Cesto prodotti alimentari)

6°: 13629 (Occhiali)

7°: 9822 (Opera pittorica)

8°: 10699 (Prosciutto)

9°: 10627 (Sega elettrica)

10°: 10174 (Kit accessori)