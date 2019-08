Il gelato artigianale conquista Santarcangelo per una due giorni da leccarsi i baffi

Appuntamento venerdì e sabato nel borgo clementino con SantarcanGelato, la festa del gelato artigianale organizzata da Città Viva e Pro Loco, organizzatori dell’evento. Promotore della kermesse è stato Marco Adelfio, titolare di una gelateria e sostenitore dell'evento che mancava dal 2015.

Per gli appassionati di gelato saranno disponibili coupon per gli assaggi (stile calici di stelle), 8 postazioni gelato, 15 nuovi gusti, la musica dal vivo e l’intrattenimento per i più piccoli con “Un Gioco è per tutti”: durante il mercatino dei bambini, di venerdì 23, chi vorrà potrà acquistare un giocattolo e donarlo ai bambini meno fortunati portandolo in un apposito contenitore posto alla ProLoco (via Battisti), chi lo farà sarà premiato con un coupon omaggio per un assaggio di gelato. Un’iniziativa solidale che si somma a quella eco-friendly di scegliere solo materiale ecosostenibile e biodegrabile per coppette e cucchiai. All’interno della Festa sarà significativa la presenza di Mo.Ca, azienda romagnola leader nel settore del gelato. Oltre al laboratorio del gelato in Piazza Ganganelli ci sarà il Mo.Ca Challenge: una giuria che premierà il miglior gelato presente durante SantarcanGelato.

Il gelato è stato riconosciuto come eccellenza italiana e la nostra regione, in particolare, può vantare tante importanti aziende del settore - ha affermato l'assessore Zangoli - e SantarcanGelato si inserisce pienamente in un percorso turistico e di valorizzazione delle realtà locali".