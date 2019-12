Il programma Melaverde fa tappa in Romagna tra ristoranti e tour in collina

Domenica 8 dicembre alle 12 su Canale 5 si potranno quindi ammirare le dolci colline romagnole e le sue eccellenze, dove la troupe Mediaset ha girato la puntata. Tra le realtà enogastronomiche visitate, il programma condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto ha scelto di conoscere due aziende della Valmarecchia: La Sangiovesa e Tenuta Saiano.

La puntata si aprirà proprio dal Ristorante La Sangiovesa, nel cuore di Santarcangelo, con le “Sfogline” che preparano la pasta fatta in casa. “Siamo nel tempio della cucina tradizionale romagnola” dirà Hellen Hidding introducendo la puntata che proseguirà poi a Tenuta Saiano. Una intera puntata, quella di “Melaverde” alla scoperta della Romagna, delle sue tradizioni culinarie e delle sue produzioni partendo dalle aziende agricole del territorio. A raccontare la storia de La Sangiovesa e Tenuta Saiano saranno i titolari Manlio e Cristina Maggioli e lo chef de “La Sangiovesa” Massimiliano Mussoni.

Riflettori puntati sul territorio

Ma non solo la troupe del programma “Melaverde” ha fatto visita in questi giorni a Tenuta Saiano e La Sangiovesa, lunedì infatti, andrà in onda durante la rubrica MAG di Studio Aperto, alle 18.30 su Italia 1 un servizio che racconta le due realtà.

“Siamo molto contenti che due importanti produzioni televisive Mediaset abbiano scelto di raccontare la Romagna partendo dalle nostre aziende – ha dichiarato Cristina Maggioli, titolare insieme alla famiglia di Tenuta Saiano e La Sangiovesa – sappiamo infatti che sono tanti i telespettatori che seguono il programma Melaverde da tutta Italia. Abbiamo cercato di sottolineare l’importanza della tradizione culinaria romagnola e della produzione dei prodotti di qualità, grazie all’amore e il rispetto che portiamo per la nostra terra e per la natura che ci circonda”.