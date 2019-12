Santarcangelo in festa per il saluto di fine anno e l'Arcangelo d'Oro

È tutto pronto per il saluto di fine anno dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo, che si svolgerà sabato 21 dicembre a partire dalle ore 11 nella sala consiliare “Maria Cristina Garattoni”. Nel corso la cerimonia, aperta al pubblico, la sindaca Alice Parma consegnerà una serie di riconoscimenti a cittadini che per meriti di varia natura si sono distinti nel corso dell’anno e non solo. La famiglia Marchi – titolare dell’antica stamperia – riceverà l’Arcangelo d’Oro, prestigiosa onorificenza che dal 2009 l’Amministrazione comunale attribuisce a cittadini e personalità particolarmente illustri e meritevoli. La cerimonia sarà occasione anche per la consegna di benemerenze e menzioni speciali, della tessera di socio onorario 2019 della Pro Loco di Santarcangelo e delle borse di studio in memoria di Caterina Gambuti, nonché per un saluto ai collaboratori del Comune andati in pensione durante l’anno.