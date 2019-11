Masterchef, Valerio Braschi debutta con il suo ristorante e svela nome, data di apertura e menù

Vincitore di Masterchef e giovane talento della cucina. Per gli amanti dei piatti del santarcangiolese Valerio Braschi l'attesa è finita. Il cuoco santarcangiolese, come promesso, ha annunciato sulla sua pagina facebook, tutti i dettagli del suo primo ristorante. A partire dal nome. La città dove dà inizio alla sua avventura è Roma e il locale si chiama "1978".

"Sono felicissimo di poter annunciare che dal 20 novembre sarò coproprietario del ristorante 1978, a Roma, in via Zara. I piatti saranno molto creativi e innovativi, e saranno preparati con materie prime di altissima qualità. Il menù degustazione e il menù alla carta si possono già trovare sul sito. Proporremo una cucina tutta nostra, frutto di esperienze in giro per il mondo e tanto tanto studio".