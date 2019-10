Valerio Braschi pronto ad aprire il suo ristorante: il campione di Masterchef cerca personale

Nel 2017 il santarcangiolese Valerio Braschi ha vinto lo scettro di Masterchef Italia e da quel momento non si è fermato un attimo. Ha collaborato con importanti ristoranti, ideato menù, partecipato a programmi televisivi e firmato rubriche e libri di cucina. Con un obiettivo ben preciso. Aprire il suo ristorante. Un progetto che il givoane cuoco è finalmente riuscito a concretizzare, supportato da un socio. Infatti, aprirà a Roma il suo locale. "Manca davvero poco alla mia apertura - scrive Valerio Braschi sul suo profilo facebook - Voglio però svelare qualche particolare. Porteró nel locale molti alimenti che amo e con i quali sono cresciuto".

Braschi infatti svela che "Non ci saranno i classici pesci come salmone, tonno, orata, branzino, spada. Lavoreró con altri pesci ottimi, ma veramente poco sfruttati come le aguglie, i cefali, lo scorfano e il mondo del pesce di lago. Per quanto riguarda le verdure porteremo grandissima qualitá anche sugli ingredienti più comuni come le patate e le cipolle, utilizzando una delle cipolle piu buone in assoluto a mio parere, quella di Margherita di savoia. Il mio intento è quello di non mettere solo tecnica nei piatti, altrimenti risulterebbero freddi e anonimi. Voglio mettere tutto il cuore e l’amore per questo mestiere nei piatti che serviró.

Manca davvero davvero poco e noi siamo già super carichi. A novembre sveleremo giorno di apertura, menù e la location".

Intanto, Braschi è anche al lavoro per creare la sua brigata. Il cuoco è alle prese con i colloqui per selezionare il personale, sono già centinaia gli aspiranti chef che desiderano lavorare al suo fianco. La selezione è ardua e Braschi chiede un alto livello, passione e talento.