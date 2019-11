Palio della piada, eletta la "regina" delle azdore: tutte le vincitrici della gara e premi alla "carriera"

Grande partecipazione di pubblico domenica pomeriggio per il Palio della Piadina. Concorrenti agguerriti, rigorosamente non professionisti, si sono fatti onore a colpi di mattarello. Vincitrice assoluta e per la categoria over Antonella Cecchi, 51 anni, casalinga di San Vito (nella foto insieme al sindaco Alice Parma e al presidente della pro loco Giorgio Pecci).

Per la categoria giovani ha invece vinto Chiara Giacomini, per la categoria zone Cinzia Tombi che ha concorso per le frazioni di San Martino dei Mulini e di Sant'Ermete.

Il Sindaco Alice Parma ed il Presidente della Pro Loco Giorgio Pecci hanno inoltre consegnato il premio alla carriera a Graziella Lombardi della storica piadineria/rosticceria del centro cittadino, mentre il premio fedeltà è stato conferito a Maria Bernardi e a Edoarda Busignani per i tanti anni di partecipazione al palio.