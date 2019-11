Sport, il riminese Musone primo nella Ranking italiana Laser: "Al lavoro per Tokyo 2020"

Giacomo Musone, 22 anni, ha concluso il circuito Italia Cup nei Laser standard classe olimpica, piazzandosi al primo posto nella Ranking Italiana 2019. Musone inizia la sua carriera a 7 anni su un Optimist, subito dopo passa al Laser crescendo rapidamente nella squadra agonistica del Club Nautico Rimini, autentica fucina di campioni, fino a vincere oggi la Ranking 2019 con i seguenti piazzamenti: Andora 1' classificato; Ragusa 6' classificato; Civitanova 1’ classificato; Livorno 3' classificato; Ostia 2' classificato, Napoli 5' classificato. In festa il Club Nautico Rimini che può essere definito la sua seconda casa. Qui è cresciuto e qui, in questo unico contesto riminese, ha condiviso i momenti più importanti della sua vita. Passione e disciplina, allenamento costante e voglia di farcela, è il segreto di questo giovane ma grande campione, che da oltre 10 anni continua a mettersi in gioco, esempio di un mondo pulito, dove appunto lo sport, da puro divertimento, può diventare anche agonismo e professionismo. Ma per Giacomo non è finita qui, anzi è solo l’inizio: come membro del programma olimpico, in vista dei mondiali di Tokio 2020, è fra gli atleti che potrebbero rappresentare l'Italia.