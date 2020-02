Turismo, la Romagna in mostra a Norimberga e Friburgo e da aprile il volo "Monaco-Rimini"

La Romagna e' pronta a presentarsi unita alle fiere di Norimberga e Friburgo in Germania. Con un carnet fatto di vacanze attive, bike, en plein air e per famiglie. Doppia iniziativa promozionale, dunque, per la Destinazione Turistica Visit Romagna e Fondazione Verdeblu di Bellaria-Igea Marina. Operatori dal forlivese, ravennate, riminese e ferrarese saranno presenti in uno stand istituzionale alle rassegne turistiche "Freizeit, Touristik und Garten" di Norimberga, da mercoledì all'1 marzo, e "Freizeitmessen" a Friburgo, dal 6 all'8 marzo. Il primo appuntamento, dedicato al turismo all'aria aperta, nel 2019 ha registrato 104.900 visitatori. Si promuoveranno in in uno stand di 54 metri quadrati, otto operatori che provengono dal forlivese, Glamping Cesenatico srl, Grand Hotel Terme della Fratta, ravennate, Cnsorzio Camping & Natura Villages, dal riminese, Consorzio Family-Turismhotels-Bellaria-Igea Marina, Visit Riccione, Costa Hotels-Riccione, Hotel Atlantic Riviera-Misano Adriatico, dal ferrarese, I Tre Moschettieri Camping Village-Lido di Pomposa. A fianco dell'area operatori, sara' allestita una zona animata da Fondazione Verdeblu dedicata alla gastronomia romagnola e a spettacoli di ballerini folk. A Friburgo, fiera dedica al turismo attivo, en plein air e bike con oltre 20.000 visitatori nel 2019, saranno presenti sei operatori turistici provenienti dal forlivese, Glamping-Cesenatico, Consorzio Vacanza Attiva-Cesenatico, ravennate, Consorzio Camping and Natura Villages, ferrarese, I Tre Moschettieri Camping Village-Lido di Pomposa, riminese, Consorzio Family-Turismhotels e Active Hotels di Bellaria-Igea Marina. Nello stand di 70 metri quadrati sono previste degustazioni giornaliere di prodotti tipici e animazioni con spettacoli di ballerini folk.

In entrambi gli expo sara' centrale la ricca offerta cicloturistica emiliano-romagnola, con il brand "Romagna Bike". I "bike turisti" teutonici potranno usufruire del collegamento ferroviario giornaliero Monaco di Baviera-Rimini, con tappe a Bologna e Cesena, garantito dalle ferrovie tedesche e austriache, Deutsche Bahn e Oebb, con possibilità di trasporto bici a bordo. La tratta ferroviaria, sostenuta da Apt Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna, sarà attiva da venerdì 29 maggio a domenica 6 settembre. Veranno promossi anche i collegamenti aerei da Monaco di Baviera su Bologna, annuale, quattro volte al giorno dal lunedì alla domenica, e Rimini, dal 5 aprile al 18 ottobre, una volta alla settimana la domenica.