Un gruppo di amici, dj e cantanti si uniscono sul web per il "Concerto del Primo Maggio"

On line in diretta da Cattolica il “Concerto Primo dj Maggio”. Un gruppo di amici ha coinvolto professionisti, deejay e cantanti per un appuntamento a tutta musica, ciascuno “rigorosamente” da casa propria.

Dopo il successo della maratona on line del 25 aprile per liberare la voglia di stare insieme e ballare, si replica il 1° maggio con la lunga diretta di musica dalle 10 alle 20. Sulla pagina facebook “Concertoprimodjmaggio” si alterneranno in diretta 13 dj e 7 cantanti. Un appuntamento per tornare a divertirsi e stare insieme in questo periodo di restrizioni, in attesa di ricominciare presto a cantare e ballare nelle strade e nelle piazze.

Partecipano al “Concerto Primo dj Maggio” i deejay Mauro Calbi, Enrico Magnani, FilippoAlexanderdj Aratari, Lollo, Pierfe, Zango, Gabo, Luca Razzi, Paolino, Emer, DjStome, Leo, Eddy, e i cantanti, Salvatore Avallone (Sasà), Tania Cervellieri, Matteo Cammarata, Giuseppe Belemmi, Gianfry Crepaldi, Antonio Bonaccorso, Fabio e Jevi.

