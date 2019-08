Un pool di ragazzi sul podio per la fascia del "più bello" di Rimini e della Romagna

Per la prima volta nella quarantennale storia dei concorsi di bellezza maschile sono sei i finalisti regionali, da Il più bello di Rimini a Il più bello della Romagna, usciti dalla tappa provinciale della Romagna, svoltasi domenica alla Darsena. Le fasce nazionali, vinte al Barafonda beach restaurant di Alessandra della Torre, sono state assegnate da una giuria di qualità, presieduta dalla giornalista di Rai 1 Cristina Tassinari, che permetterà agli aspiranti modelli di accedere alla prefinale Nord de Il più bello , concorso di bellezza e cultura maschile della Abe di Arturo Bascetta Editore dal 1989. Queste le sorprese della serata, organizzata ad hoc e nei minimi particolari dal fotografo Filippo Brunori, dalla quale sono usciti 6 finalisti, per l’assegnazione delle fasce Il più bello di Rimini, andata a Federico Calzolari, a quella de Il più bello della Romagna assegnata al vincitore di tappa.

Sul podio c’è Francesco Pula di Novafeltria che accederà alla finale nazionale insieme a Gabriele Montanari (Bo), Andrea Neri (Pg) e Alessandro Buzzo di Medicina (Bo) giunti al sesto posto ex-aequo. Idem per 5° Fabio Bernardi di Zolo Predosa (Bo), 4° Marian Cebotaru (RE), 3° Renato Hasì (Sp), 2° Lorenzo Baldi di Collazzone (Pg), 1° classificato per solo un voto, Carlo Alberto Morsiani, di Sassuolo (Mo), risultato vincitore di tappa. Erano tutti in vacanza a Rimini.

La rosa dei Mister per la finale regionale de Il più bello by ABE per l’Emilia Romagna: possono accedere Cristian Compagnoni, Daniele Zuddas, Riccardo Raggi, Antonio Sprovieri, Fabio Bernardi, Leonardo Massai, Damiano Pratticò riammessi alla fase intermedia di Bologna dove confluiranno 30 bellissimi ragazzi, selezionati nelle diverse serate tenutesi in Emilia Romagna, provenienti dalle varie province per contendersi gli ultimi 6 titoli che porteranno tutti alla prefinale Nord de Il più bello tradizionale concorso nazionale di bellezza maschile della ABE che quest'anno festeggia i 30 anni di attività.

Lo scorso anno ABE ha abbinato i propri vincitori di tappa alla finale nazionale de Il più bello d'Italia originale dal 1979 by Silvio Fasano, vinto da Simone Bonaccorsi che proprio ieri è entrato nella rosa dei vip che parteciperanno a Temptation Island su Canale 5.