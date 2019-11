Una cantante di Santarcangelo conquista il primo posto Music Gallery e il voto di Mogol

Forti emozioni al Centro Commerciale Ipersimply di Porto Sant’Elpidio per la finalissima di Music Gallery che ha concluso la quinta edizione stabilendo nuovi record di presenze. A conquistarsi un posto e un premio è stata anche la cantante santarcangiolese Michela Mussoni che ha conquistato il voto di Mogol e della giuria.

Il compito della giuria non è stato infatti semplici, visto il livello dei concorrenti. Andrea Tonici produttore discografico e titolare dello studio di registrazione Melody Makers di Ancona, Marco Chiatti voce autorevole del Corriere Adriatico e musicista, Alessandra Gallicchio cantante di lunga carriera ed esperta musicale, Nevio Russo oltre che artista famoso per la sua carriera da cantante, è il direttore artistico dell’agenzia di produzione di spettacoli “Eventi Live”, Beatrice Silenzi, conduttrice radiofonica e televisiva, giornalista e presentatrice, Fren Mackeret di “Victoria Company”, capitanati dal “Poeta” della Musica Italiana Mogol, hanno più volte ribadito l’alto livello raggiunto dai finalisti congratulandosi per il lavoro di organizzazione svolto da Peaktime per la produzione del fortunato concorso.

La classifica

Carolina Galassi di Macerata è la vincitrice della categoria Young. E’ riuscita ad incantare tutti con un’estensione vocale degna di lode. Secondo posto per Angelica Gennari di Fano e al terzo posto Sofia Bevilacqua, di Guardiagrele con “Le tasche piene di sassi” reinterpretata da Laura Pausini.Vincitrice della categoria “Editi”, Gaia Anglani che a parimerito con la bravissima Giorgia Montevecchi ha ottenuto la

vittoria con il “tesoretto” della giuria.

Invece, Michela Mussoni di Santarcangelo di Romagna si è aggiudicata il primo posto per la categoria “Inediti” con il suo

“Passo dopo passo”.

Davide Caprari di Marina di Montemarciano è stato scelto dal Maestro Mogol per la Borsa di Studio presso il C.E.T.

Centro Europeo di Toscolano.

Music Gallery chiude una edizione esplosiva, con oltre 200 domande di partecipazione arrivate in redazione e vagliate

dalla commissione che ha scelto i 60 semifinalisti, successivamente valutati dai giurati e dai presidenti di giuria che hanno

dispensato consigli e suggerimenti ai giovani concorrenti: Vince Tempera, Red Ronnie, Platinette e Peppe Vessicchio.