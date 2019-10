Una nuova storia nera per Lorenza Ghinelli, la scrittrice pubblica "Tracce dal silenzio"

"È un ritorno alle origini. Dopo quasi dieci anni una nuova storia nera mi è fiorita dentro. Mi auguro che vi inquieti, e che Nina possa scavarsi una tana nel vostro cuore". Con queste parole, affidate al suo profilo social, la scrittrice riminese Lorenza Ghinelli anticipa l'uscita del suo nuovo libro, "Tracce dal silenzio" (Marsilio editore).

Scrittrice, sceneggiatrice e docente, Lorenza Ghinelli, classe 1981, finalista al Premio Strega nel 2012 con La colpa, sarà in libreria dal 14 novembre con il nuovo romanzo, a due anni dall'uscita del libro 'Anche gli alberi bruciano' (Rizzoli editore). Il tam tam tra i suoi lettori è iniziato, così come il conto alla rovescia. Tra circa un mese si potrà scoprire una nuova avventura che ha per protagonusta Nina, una bimbadi dieci anni diventata sorda dopo essere stata investita davanti a casa.

I genitori, decisi a lasciarsi quel brutto ricordo alle spalle, si trasferiscono in una nuova casa confinante con il parco. L’unica vicina si chiama Rebecca, ha ottantaquattro anni e brutti ricordi che la perseguitano. Per la vecchia, Nina è un raggio di sole. Per Nina, Rebecca è la nonna che ha perduto. Ogni sera, prima di dormire, Nina si toglie l’apparecchio acustico e nel silenzio si addormenta, ma una notte una musica la sveglia: è una canzone vecchissima che lei non ha mai conosciuto. Soprattutto, la bambina è l’unica a sentirla. In quella notte, a quell’ora, nella stessa città un ragazzo viene ucciso. Non sarà l’unica volta che Nina sentirà quella musica. Non sarà l’unico episodio di sangue a cui dovrà, con l’aiuto del fratello, porre fine.