Una pasticceria di Riccione nella nuova guida del Gambero Rosso

pasticceria tommasini nella guida “pasticceri e pasticcerie” 2020 di gambero rosso

„Due torte su tre, sulla guida Gambero Rosso 2020 dedicata a Pasticceri e Pasticcerie. Un gran bel risultato per Pasticceria Tommasini, aperta dal 2017 a Riccione, nella parte alta di viale Ceccarini, nel cuore della Riccione. Quella di Francesco Tommasini è l'unica pasticceria in città ad aver ricevuto questo riconoscimento. "Il buongiorno, a colazione, profuma di burro buono" si legge sulla guida, "il banco mignon è un arcobaleno di colori, con dei signori bignè che affiancano sfogliatelle, babà, cannolini siciliani e creazioni più elaborate". Tra le caratteristiche più apprezzate ci sono la varietà nella produzione e la cortesia del servizio. Pasticceri & Pasticcerie 2020 di Gambero Rosso Il volume Gambero Rosso per le pasticcerie è l'equivalente della Guida Michelin per i ristoranti.

Al suo interno sono selezionate con cura tutte quelle attività che utilizzano le migliori materie prime senza dimenticare il territorio ed esaltano la produzione realizzando grandi capolavori, simbolo della creatività culinaria del nostro Paese. Abbiamo chiesto a Francesco cosa significa, per lui, essere inserito in una guida prestigiosa come questa: “È una grande soddisfazione! Un traguardo al quale aspiravo fin da quando ho aperto la pasticceria. Però lo considero un punto di partenza, non di arrivo. È un enorme input per migliorarmi e crescere” Nato nel 1992, Tomassini ha le idee molto chiare riguardo a quello che vuole fare. Merito probabilmente anche di una formazione di alto livello, tra cui Alma a Colorno, e la gavetta fatta da Rinaldini, prima di aprire la sua pasticceria a Riccione. "Invito a provare la nostra linea di pasticceria: mignons, monoporzioni e torte. Molto richieste e apprezzate sono le nostre Torte per eventi, cerimonie, compleanni e Wedding Cake. Tutte curate nei minimi dettagli e personalizzate secondo le esigenze dei nostri clienti". “