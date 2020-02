Una riminese in corsa per l'Oscar con il film dei supereroi

Le celebrities sono pronte a sfilare questa sera sul red carpet. I riflettori di tutto il mondo sono puntati sulla 92esima edizione dei premi Oscar. E, a distanza di tre anni, la manifestazione torna a parlare riminese grazie a Dora Morolli, una specie di ingegnere specializzata nei programmi usati dai vari artisti che creano gli effetti visivi e le animazioni.

Dora, originaria di Viserba, 34 anni a fine mese, nel 2017 ha già stretto la preziosa statuetta, quando il suo team di lavoro è stato premiato per gli effetti speciali del Libro della giungla. Il loro talento li fa tornare alla ribalta e quest'anno sono in corsa con "Avengers: Endgame", candidato nella caegoria migliori effetti speciali. Ce la faranno i Vendicatori? Dora e i suoi colleghi sono con il fiato sospeso, ma non solo per al film, come spiega Dora "anno lavorato circa 570 persone di Weta Digital, ma circa 14 studi hanno collaborato, quindi saranno state circa decine di migliaia di lavoratori".

Cosa le è piaciuto di più degli Avengers?

"Mi è piaciuta in particolare la battaglia finale, che vede tutte le principali eroine Marvel schierate a combattere gli alieni di Thanos".

E' un'appassionata di fumetti?

"Sì, mi piacciono molto".

Dove vive adesso?

"Da alcuni anni sto vivendo in Nuova Zelanda, a Wellington, dove lavoro per Weta Digital".

A quali film state lavorando?

"Il sequel di Avatar e al film di Mulan, oltre ad altri progetti di cui non posso parlare".

Ci sono registi italiani con cui le piacerebbe collaborare?

"Degli ultimi dieci anni mi piacciono molto i film di Garrone, Sorrentino e Guadagnino. Sarebbe bello lavorare per registi di questo calibro".

Il 2020 è anche il centenario della nascita di Fellini...

"Qui in Nuova Zelanda c'è un festival del cinema italiano ogni anno, organizzato dall'ambasciata italiana. Quest'anno hanno organizzato proiezioni di 8 e mezzo ed altri film di Fellini. È tuttora un regista molto amato e un'ispirazione per tanti registi, come Luc Besson e Wes Anderson. Sono orgogliosa di essere riminese come lui".