Vasco Rossi rilancia e conferma sui social il suo arrivo a Rimini

Un cuore blu e una scritta con un lunghissimo "Evviva". Arriva dal profilo Instagram di Vasco Rossi la conferma ufficiale da parte del rocker di Zocca che farà le prove del suo nuovo tour a Rimini. Vasco arriverà a maggio, e il cantante ha rilanciato la notizia scegliendo propria nella sua storia l'articolo di Rimini Today.

Rimini, Vasco Rossi torna in Riviera per le prove del suo nuovo tour

„Nel 2017 l'artista aveva lavorato ai concerti nelle sale del RockIsland e adesso la nuova location sarà quella del teatro Novelli. Lo spazio, che ha ceduto il ruolo da protagonista al teatro Galli, riaccende le luci e alza di nuovo il sipario per il big della musica italiana. Vasco è atteso a maggio e i fan sono già scatenati, mancano quattro mesi alla prima delle cinque date del VascoNonStop2020".