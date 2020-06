Vasco Rossi e la sua vacanza al massimo tra sport, relax in spiaggia e amici

Saluti da... Rimini. Firmato Vasco Rossi. Il rocker di Zocca continua la sua vacanza in Riviera e sul suo profilo Instagram pubblica foto di uscite in bicicletta, passeggiate in spiaggia e cene con gli amici, fra cui quella con Valentino Rossi e fidanzata da Gher a Riccione. Scatti che sembrano vere e proprie "cartoline" 2.0 che raccontano le bellezze della città, fra sport, divertimento e natura.

Vasco è da due settimane al Grand Hotel e, oltre avere registrato un'intervista Rai per uno speciale che andrà in onda il 1° luglio, sta lavorando a nuovi progetti con il suo staff. Ma non solo. Il cantante, infatti, si concede anche ore di attività sportiva e relax. I fan lo stanno incontrando in sella alla sua bici nei parchi della città e sulle ciclabili riminesi, e proprio lunedì mattina lo hanno fermato sul ponte dello Scout. Come sempre Vasco ha concesso foto e selfie, a distanza di sicurezza.