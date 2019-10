Una verucchiese tra le migliori dieci barlady d'Italia: la sfida a colpi di shaker

C'è anche la verucchiese Rebecca Massari tra le migliori barlady d’Italia, selezionata, tra centinaia di partecipanti, per le finali nazionali di Lady Amarena 2019, l’unico concorso esclusivamente riservato all’altra metà della mixology” e promosso da Fabbri 1905, in programma a Bologna martedì 15 ottobre. Venticnque anni, originaria di Villa Verucchio e da tempo al lavoro dietro al bancone del locale la Barcaccia di Verucchio, Rebecca si presenta con il suo cockatil Lady Sunset, che si ispira ai colori dei tramonti verucchiesi (A tenere alta la bandiera dell'Emilia Romagna è anche la piacentina Vittoria di Cintio con il cocktail Trinidad).

Le due lady dall’Emilia Romagna affronteranno a suon di cocktail altre 8 barlady nazionali (in totale una rosa di 10 artiste del bancone) per eleggere la nuova “regina italiana dello shaker”. Ma non ci sarà tempo per assaporare la gloria: dopo appena 24 ore la vincitrice tricolore sarà infatti chiamata a fronteggiare le 11 “colleghe” (12 con l’Italia) provenienti dai cinque continenti - dalla Nigeria agli Emirati Arabi, passando per la Cina e Singapore - che si sfideranno nella finalissima che decreterà la nuova “signora della mixology” del pianeta. Lady Amarena è infatti l’unico concorso internazionale che dal 2015 premia le signore dei cocktail, una minoranza agguerrita e preparata, che sta portando un vento di cambiamento nel settore. Vento che si respira anche nelle ricette proposte dalle top 10 italiane, che nei loro cocktail hanno distillato forza, equilibrio, dolcezza, creatività ma anche contraddizioni, difficoltà e voglia di riscatto. Dall’omaggio alla “Lupa” di Verga al Carosello, dall’apologia delle “donne ribelli” al regalo di compleanno di una mamma per il suo piccolo, le creazioni delle lady comunicano ed esaltano la complessità dell’animo femminile.