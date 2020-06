Verucchio Musica Festival, aperte le prevendite per i sei spettacoli: tra gli ospiti Paolini e Mecozzi

Sono aperte le prevendite con biglietti disponibili per tutti gli spettacoli della 36esima edizione del Verucchio Music Festival con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art, con gli eventi (l’edizione di quest’anno vedrà concerti musicali ma anche appuntamenti dove il pentagramma si unisce alla forza della narrazione) ospitati come di consueto nella suggestiva piazza Battaglini, sul Sagrato della Chiesa Collegiata, con sei appuntamenti concentrati in due fine settimana, dal 17 al 26 luglio.

Gli spettacoli a Verucchio si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative definite per i protocolli sanitari attualmente vigenti, permettendo agli spettatori di godersi gli eventi in piena tranquillità e sicurezza. Nel primo week end arriveranno a Verucchio venerdì 17 luglio Marco Paolini con lo spettacolo Teatro fra parentesi – racconti, dove l’attore sarà accompagnato da Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi (17 luglio), la cantautrice catanese Patrizia Laquidara (18 luglio) e lo spettacolo di Elio Germano e Teho Teardo incentrato su Viaggio al termine della notte di Céline (19 luglio).

Per il secondo fine settimana sono attesi Davide “Boosta” Di Leo, il tastierista dei Subsonica con il suo progetto per pianoforti ed elettronica (24 luglio), il ritorno del polistrumentista verucchiese Federico Mecozzi con il tour del suo album d’esordio “Awakening” (25 luglio) e La ballata di John e Yoko, spettacolo scritto dal giornalista Enzo Guaitamacchi che in qualità di narratore e musicista (assieme alla voce di Brunella Boschetti), con la partecipazione straordinaria di Omar Pedrini per il ruolo di John e Andrea Mirò per la parte di Yoko, rievocherà l’intera vicenda John Lennon-Yoko Ono (26 luglio).

Tutti i concerti hanno inizio alle ore 21,30, apertura porte ore 20.30. Da quest’anno sarà possibile acquistare abbonamenti per tutto il Festival (sei spettacoli) o per ogni fine settimana (abbonamento per tre appuntamenti), a scelta. Per i residenti del Comune di Verucchio sono previste delle riduzioni.

Prevendite on line su www.mailticket.it o Ufficio IAT Verucchio

Per informazioni: Ufficio IAT Verucchio tel. 0541/670222

www.facebook.com/VerucchioFestival