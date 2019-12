Villa Verucchio, donato un nuovo defibrillatore per la tensostruttura

Un nuovo defibrillatore per la tensostruttura di Villa Verucchio, uno strumento molto importante per garantire il massimo livello di sicurezza per la salute di chi pratica attività sportiva donato dalla Cia Conad nazionale nell’ambito dello speciale progetto ‘Chi fa sport ci sta a cuore’. “L’iniziativa, concretizzata in collaborazione con la Uisp in tutti i territori coperti dalla rete commerciale della Cooperativa, nel nostro comune ha avuto come referente l’Asd Roller Verucchio, che ha chiesto e ottenuto in dotazione dalla Uisp Rimini, presieduta da Lino Celli, il defibrillatore donato poi alla comunità” spiegano la sindaca Stefania Sabba e l’assessora allo sport Eleonora Urbinati, ringraziando di cuore “Conad, Uisp e Asd Roller Verucchio, che ci consentono, in questo modo, di installare il defibrillatore inizialmente acquistato per la tensostruttura a un ulteriore spazio, ampliando così la copertura del territorio”. Alla cerimonia di consegna, nella serata di sabato scorso, hanno partecipato insieme alle due amministratrici i referenti dell’associazione sportiva, alcuni giovani praticanti ed Emanuele Nicolini, uno dei due soci del Centro Conad Valmarecchia, in rappresentanza di Cia Conad.