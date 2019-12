Pelle secca: tutti i consigli per proteggerla dal freddo 

Durante la stagione fredda proteggere la pelle diventa un’esigenza prioritaria!

Le temperature rigide mettono sotto stress la nostra pelle, soprattutto quella del viso. Per questo motivo è necessario nutrirla e idratarla a fondo.

Ma l’inverno è anche un'ottima occasione per prendersi cura di rughe e macchie pianificando cure anti-age "importanti": questi problemi cutanei, infatti, richiedono l'intervento di prodotti specifici e principi attivi. Sono da evitare quando c'è molto sole. Per esempio, gli acidi esfolianti e il retinolo sono principi attivi fotosensibilizzanti, che sensibilizzano la pelle esponendola al rischio di ulteriori discromie.

Ecco come organizzare la propria skincare quotidiana per proteggere la pelle dal freddo.

I prodotti per la detersione

La prima cosa da sapere è che i prodotti detergenti hanno come obiettivo quello di rimuovere il make-up, impurità e smog, ma non devono mai seccare la pelle. Quindi non devono alterare il film idrolipidico della pelle, già messo a dura prova dal freddo. Ricorri quindi a balsami e creme detergenti dalle texture oliose, ma anche alla classica coppia latte detergente + tonico.

La lozione viso

Utilizza subito la detersione una lozione viso per perfezionare l’idratazione e amplificare l’assorbimento degli ingredienti attivi dei prodotti che si applicano successivamente: un concentrato di idratazione che rivitalizza, illumina e distende i tratti.

Creme idratanti ricche per tollerare il freddo

In inverno la pelle ha bisogno di essere protetta, nutrita ed idratata; il freddo, infatti, abbassa le difese dell'epidermide, che progressivamente perde lipidi e altre sostanze nutrienti, diventando secca e meno elastica. Con l'arrivo del freddo è quindi importantissimo nutrire a fondo la pelle, ricorrendo a prodotti diversi: via libera all'utilizzo combinato di siero più crema idratante più scudo protettivo anti-inquinamento. Inoltre, se hai la pelle particolarmente secca, opta per creme viso da giorno con texture ricche e corpose. I principi attivi ideali sono il burro di karitè, dall'azione nutritiva, l'acido ialuronico, dalla funzione idratante, e gli estratti vegetali ricchi di acidi grassi omega 3 e 9, dall'alto potere antiossidante. Infine, mai trascurare le zone sensibili del viso come il contorno occhi e le labbra, che si disidratano facilmente dando origine a linee, segni di stanchezza e screpolatura.

Gli oli viso per un maggior nutrimento

L'olio è un prodotto versatile perfetto per la skincare invernale: infatti, può essere usato sia da solo che in aggiunta alla crema da giorno (prova con il whisking!) per rinforzare la sua capacità di nutrire la pelle. I nuovi oli per il viso, inoltre, hanno una consistenza non untuosa in modo da essere assorbiti subito.

Emergenza pelle secca

Se hai la pelle particolarmente sensibile e secca, ti può capitare, soprattutto d'inverno, di sentirla tirare, pizzicare o arrossarsi. Per combattere queste problematiche, inserisci nel tuo beauty case dei prodotti d'emergenza che calmino le sensazioni fastidiose, proteggano i capillari rinforzando il microcircolo e diano idratazione a lunga durata.