Unghie rotte: consigli per rendere le unghie forti

Basta un movimento sbagliato, un piccolo incidente o una fragilità delle unghie stesse che queste si spezzano! A chi non è capitato? Oltre a fare male spesso rovinano anche le nostre mani, soprattutto se abbiamo impiegato del tempo per farle crescere un po’ o se eravamo sul punto di mettere lo smalto che più ci piace!

Per evitare di ritrovarsi con mani non curate la prima cosa da fare è sicuramente "pareggiare" tutte le unghie, tagliando e limando anche le altre prevenendo così la fragilità. Infatti, le unghie secche e disidratate sono più facilmente soggette a piccoli traumi, come rotture e sfaldamenti, ma curandole ed idratandole a fondo si possono prevenire tutti questi fastidiosi problemi facendole crescere forti e sane. Ecco allora tutti i consigli per avere unghie sane, forti ed idratate evitando rotture o sfaldamenti!

Evita trattamenti invasivi e frequenti

Meglio evitare i trattamenti come la ricostruzione o la rimozione dello smalto in gel (specialmente se non eseguiti correttamente e da professionisti) questi, a lungo andare, possono indebolire le unghie o peggiorare sfaldamenti e rotture. Anche l'utilizzo di semplici smalti e la loro rimozione con acetone o solventi può essere stressante per le unghie, sopratutto in momenti di particolare fragilità. Cerca di alternare questi trattamenti a periodi in cui lasci le unghie "libere" e al naturale; inoltre, puoi approfittare di questi momenti per applicare regolarmente prodotti nutrienti e curativi, così da rendere le unghie ancora più sane e forti.

Proteggi mani e unghie

Per avere unghie forti e sane è importante anche cercare di evitare il contatto ripetuto con le sostanze chimiche presenti nei prodotti per la pulizia, come il sapone per i piatti o i vari detersivi, ma anche i piccoli traumi che possono derivare dall'utilizzo di coltelli o oggetti taglienti, che possono essere motivo di indebolimento delle unghie. La soluzione? Usa i guanti da cucina! In commercio ne puoi trovare tantissimi, da quelli anti-taglio, a quelli di gomma per lavare i piatti o da forno, per evitare scottature. Inoltre, oltre che a proteggere la salute delle unghie i guanti possono essere molto utili anche per preservare la durata dello smalto.

Prenditi cura delle tue unghie

Per idratare a fondo le unghie ed evitare rotture e sfaldamenti è importante utilizzare quotidianamente prodotti specifici, come una crema idratante per unghie e mani o un olio nutriente da applicare solo su unghie e cuticole. Anche i trattamenti curativi e rinforzanti sotto forma di smalto sono molto utili, perché possono essere facilmente applicati come base pre-smalto o da soli, rendendo l'unghia lucida e sana. Inoltre, ricorri saltuariamente a delle maschere specifiche per le mani, così da massimizzare l'effetto idratante.