Antigravity Pilates: il fitness senza gravità che fa bene a corpo e mente

Il pilates antigravity unisce pilates, ginnastica ritmica e danza. Questa discplina sta diventando sempre più di tendenza tra le varianti del pilates. E' un allenamento antigravità, ovvero che viene praticato senza toccare a terra per un mix di fitness e divertimento che ti aiuterà a restare in forma.

L’antigravity, è un allenamento completo, perché coinvolge tutti muscoli, e adatto a tutti: è definito come allenamento “biologico” o “naturale” perché l’unico peso che utilizzerai sarà quello del tuo corpo.

La particolarità di questa variante consiste nell’utilizzo di altalene di stoffa sulle quali vengono eseguiti i classici esercizi di pilates: sfruttando il sostegno di questi supporti, a giovarne di più è soprattutto la colonna vertebrale e le articolazioni.

La gravità, infatti, ci spinge verso il suolo, appesantendo i muscoli, le articolazioni e i legamenti. Il pilates antigravity invece si basa sul concetto di eseguire gli esercizi in assenza di forza di gravità. In questo modo si esegue un allenamento efficace e allo stesso modo meno faticoso. Per questi motivi l’antigravity pilates è la disciplina perfetta per chi svolge lavori sedentari o passa molte ore seduto, per chi ha qualche chilo di troppo e per chi ha bisogno di migliorare la postura o allungare la schiena.

I benefici

Il pilates antigravity ha diversi effetti benefici tra cui:

migliorare il tono, allungare e rinforzare la muscolatura senza sovraccaricare le strutture ossee e i legamenti grazie all’assenza di gravità;

ottenere maggior equilibrio, agilità e flessibilità;

migliorare il funzionamento del sistema circolatorio e linfatico;

migliorare la postura e il controllo del tuo corpo;

prevenire lo stress e migliorare il tuo benessere.

Come si pratica

Il pilates antigravity si pratica con una sorta di corda di tessuto, simile ad un’amaca, sospesa al soffitto e sollevata di circa 15 cm dal pavimento. All’interno di questa amaca vengono poi eseguiti gli esercizi propri del metodo pilates.

Una lezione di pilates antigravity si svolge in tre fasi: si inizia con la fase di riscaldamento, dove si prepara il corpo a svolgere il lavoro, segue la fase centrale, dove ci si concentra sul rinforzo muscolare, sull’equilibrio, l’allungamento muscolare, e sulla decompressione del rachide. Infine nell’ultima fase, denominata cooldown, ci si dondola sull’amaca, con luci soffuse, musica soft e candele, per un rilassamento totale assicurato.

Per chi è indicato

Il pilates antigravity è indicato per chi desidera eseguire un allenamento completo o vuole provare un tipo di fitness piacevole e innovativo.

Può essere praticato da chiunque, a patto che non abbia problematiche mediche invalidanti di qualunque genere. È l’ideale, inoltre, per chi non può sollevare pesi o affaticare articolazioni e tendini, o per chi ha problemi di schiena. È perfetto per chi desidera eseguire un allenamento completo, perché sono coinvolti tutti i muscoli, e per tutti quelli che reputano noiosa la palestra. Infatti il pilates antigravity, rispetto ad altre attività, non è ripetitivo. Quindi è divertente.