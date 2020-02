Cyclette: allenarsi a casa per perdere peso e rimanere in forma

Vuoi perdere peso o, semplicemente, mantenerti in forma? La risposta la trovi nella cyclette. Se poi si fa comodamente a casa ancora meglio. Si risparmia il tempo di andare in palestra e si pedala di più. Ci hai mai pensato? La cyclette è tra gli attrezzi fitness più apprezzati ed efficaci per ritrovare la forma perduta.

I patiti dello sport non hanno bisogno di presentazioni di questo attrezzo tanto semplice quanto unico per i benefici che apporta, invece, per chi allo sport preferisce il divano conoscere i vantaggi di pedalare può far cambiare idea anche perché se hai poco spazio in caso per allenarti la cyclette è l’ideale.

Tutti hanno bene in mente cosa sia una cyclette, ma possiamo davvero dire di conoscere appieno i suoi benefici? Scopriamoli insieme vedendo differenza, curiosità e indicazioni per utilizzarla al meglio anche in casa propria.

Un toccasana per la schiena

A differenza di quanto si pensava in passato la cyclette fa bene alla schiena. In passato si pensava che allenarsi con la cyclette potesse essere dannosa per collo e cervicale, causando di conseguenza dolore alla schiena. In realtà è tutta una questione di postura: se sbagliata, è quest’ultima a creare dolore, non certo la cyclette.

Come fare, quindi, gli esercizi al meglio?

Innanzitutto regolate con molta attenzione il sellino: è fondamentale che la gamba risulti perfettamente distesa nell’atto della pedalata. Una volta sistemato il sellino, la pedalata ti aiuterà a rafforzare la zona lombare, che risulta fondamentale se normalmente si lavora tante ore davanti al PC o seduti ad una scrivania.

Esercizio aerobico per il cuore

La cyclette fa bene al cuore. Oltre ad allenare il corpo e a donare tonicità, la cyclette aiuta a ridurre la pressione arteriosa, migliorando il benessere generale. Per tenere sotto controllo i battiti, assicurati di scegliere una cyclette con cardio frequenzimetro: ti aiuterà a monitorare i tuoi progressi e a non strafare.

Combattere le adiposità localizzate

Vuoi glutei, gambe e addome tonici? La cyclette è l’attività migliore per tonificare queste parti del corpo combattendo adiposità localizzate e fastidiosi cuscinetti di cellulite. Inoltre se fatta con costanza, la cyclette aiuta a smaltire il grasso accumulato sui fianchi e sulla pancia, grazie alla contrazione che gli addominali fanno spontaneamente durante l’esercizio.

Per un’azione tonificante, cerca di dedicarti alla cyclette almeno quattro volte a settimana per un minimo di un’ora, ma ricorda di iniziare a piccole dosi! Se sei fuori allenamento, anche una mezz’ora intensa andrà benissimo.

Un aiuto per dimagrire

La cyclette è un ottimo alleato per chi vuole dimagrire. Ti basti pensare che una mezz’ora di allenamento intenso equivale a ben 245 Kcal bruciate! Per rendere il tutto più piacevole, prepara una playlist che ti ispiri a non mollare, oppure posiziona un Tablet sul manubrio attraverso appositi sostegni per vedere la tua serie tv preferita. Il tempo passerà in un attimo.

Azione terapeutica per le articolazioni

La cyclette è perfetta anche per regolare il movimento e recuperare le normali funzioni di articolazioni, tendini e muscoli. Infatti, lo sforzo che si impiega nell’esercizio con la cyclette non è mai eccessivo, perché il peso del corpo è supportato dal sellino. Per questo motivo, la cyclette è l'attrezzo perfetto anche per chi è in forte sovrappeso, poiché in questo modo le articolazioni non subiscono uno stress eccessivo.