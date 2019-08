Caldo in auto: ecco come viaggiare freschi

In questi giorni l’ondata di calore non dà tregua, con picchi e temperature record che fanno alzare il livello di allarme; a Rimini le temperature aumentano anche a causa del tasso di umidità che fa sentire ancor di più il caldo. Oltre ai più generali consigli, come evitare di uscire nelle ore più calde, bere molto e rinfrescarsi spesso, vediamo come fare per evitare situazioni potenzialmente pericolose quando si viaggia in auto.

I rischi in macchina

Cosa accade quando lasciamo la macchina parcheggiata sotto il sole? Bisogna sapere che la temperatura interna può superare di 15 °C quella esterna, arrivando nei periodi più torridi anche a sfiorare i 60 °C. È quindi importante ricordare di non restare mai (ne lasciare nessuno, in particolare anziani, bambini ed animali) in macchina ad aspettare, neanche per pochi minuti: in estate vengono infatti registrati numerosi casi di malori come svenimenti o collassi, a causa del caldo eccessivo. Non è di grande aiuto neanche lasciare i finestrini abbassati se non si utilizzano altre protezioni, visto che la temperatura esterna così alta scalda la lamiera e gli elementi in plastica nera (plancia, cruscotto volante, leva del cambio…), che, assorbendo i raggi solari, restituiscono calore all’abitacolo.

Trucchi e consigli

1. Lascia la macchina all’ombra

Il primo consiglio è di parcheggiare l’auto all’ombra, così da evitare il surriscaldamento. Se hai un giardino ma non hai la possibilità di lasciarla in un box coperto, puoi comprare, o costruire, un piccolo gazebo per proteggere l’auto dal grande caldo.

2. Evita gli sbalzi di temperatura

Per evitare malesseri dovuti a sbalzi termici mentre si viaggia è bene non abbassare la temperatura del climatizzatore oltre 6 gradi di differenza rispetto all’ambiente esterno. Cerca poi di non usare l’opzione “ricircolo”, poco efficace per temperature così elevate, e ricordati sempre di occuparti della manutenzione dell’impianto stesso, per evitare problemi improvvisi.

3. Usa le protezioni

Quando la macchina è in sosta può essere davvero utile usare appositi schermi argentati o, in mancanza, anche la pellicola di alluminio che si usa in cucina. Questi accorgimenti fanno si che l’auto non si surriscaldi. Pellicole e schermi oscuranti poi, possono essere applicati anche sui finestrini e sul lunotto posteriore: sono ottimi filtri per la maggior parte dei raggi solari, abbassando la temperatura all’interno dell’abitacolo fino al 50%.

4. Non viaggiare nei giorni più caldi

Durante i giorni di bollino rosso evita di metterti in viaggio. L’asfalto assorbe calore 5 volte più di terra ed erba, dando luogo al cosiddetto effetto “isola di calore” e creando enormi disagi se si resta imbottigliati nel traffico.

5. Bere spesso

Nei mesi estivi è indispensabile avere a bordo un’abbondante scorta di acqua, perché la sudorazione, non sempre avvertibile se si viaggia con climatizzatore acceso o finestrini aperti, può portare alla disidratazione, causando mal di testa, vertigini e sonnolenza. Per avere sempre acqua fresca a disposizione, senza necessariamente dover ricorrere alla borsa termica, avvolgi la bottiglietta d’acqua con della stoffa bagnata e sistemala davanti ad una bocchetta di ventilazione: grazie all’evaporazione dell’acqua dal tessuto bagnato in conseguenza all’esposizione al flusso d'aria, potrete avere sempre a disposizione acqua fresca.

Infine, dal Giappone arriva un consiglio stravagante: per accelerare il ricambio d’aria prima di entrare in auto, abbassa uno dei finestrini senza aprire lo sportello, e comincia a ‘pompare’ fuori l’aria calda, aprendo e chiudendo più volte la portiera del lato opposto con il finestrino alzato. I movimenti accelerano il ricambio, tanto che in pochi secondi è possibile far scendere la temperatura anche di 10/15 gradi.