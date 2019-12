Arancia: medicina naturale contro i malanni di stagione 

Iniziare la giornata con una buona spremuta d’arancio è il modo migliore per fare il pieno di vitamina C e allontanare i malanni di stagione. Pochi frutti riescono a concentrare al loro interno tante proprietà e a dare tanti benefici.

Proprietà e benefici delle arance

L’Italia è il regno delle arance, ne abbiamo circa 20 varietà, tra le più apprezzate ci sono quelle siciliane per qualità e caratteristiche.

Hanno un basso apporto calorico (si contano solo 34 Kcal ogni 100g) e tantissime proprietà benefiche: ricche di vitamina C prese ogni mattina le arance allontanano raffreddore, febbre, malanni stagionali. Non solo. Contengono anche grandi quantità di vitamina A, quelle del gruppo B (soprattutto Tiamina e Riboflavina) e PP (Niacina), sono, anche, ricche di bioflavonoidi, importanti per ricostruire il collagene del tessuto connettivo e rafforzare le pareti dei vasi sanguigni, migliorando quindi il flusso sanguigno regalando antiossidanti e molecole preziose per il drenaggio.

Proteggono il cuore e la pelle, e rafforzano le ossa e i denti. Inoltre sono piene di fibre, indispensabili per il nostro intestino. Le arance rosse, inoltre, hanno una fonte maggiore di calcio, ferro, fosforo, selenio e potassio.

La loro capacità di contrastare i radicali liberi, poi, le rende un alleato a tavola per la prevenzione dei tumori. Infine migliora i processi digestivi e aiuta a ridurre la glicemia.

Proprietà dell’arancia

Il frutto dell’inverno per eccellenza, L’arancia, è il frutto dell’inverno per eccellenza. Appartiene alla famiglia delle Rutacee, insieme ad altri frutti affini come il cedro, il mandarino, il pompelmo e il limone.

È un frutto che risale a migliaia di anni ha un gusto pungente e acre. Coltivate in Cina e nel sud-est asiatico, venne importata dai marinai portoghesi in Europa, finendo per essere conosciute anche come “portogallo”. Nel sud Italia, le arance vengono ancora chiamate così.

Nonostante provengano da nazioni calde, e necessitino di un clima caldo e mite per crescere e diventare succose e dolci, il periodo migliore per mangiarle è tra novembre e febbraio.

Benefici delle arance

Scopriamo i benefici delle arance:

Salute cardiaca. Numerosi studi hanno dimostrato che le arance prevengono i disturbi cardiovascolari. Grazie alla presenza della alla vitamina B1, utilissima per migliorare le funzioni cardiocircolatorie. Ma anche grazie al potassio, minerale essenziale per il controllo della pressione sanguigna e della salute cardiaca. Ulteriore sostanza utilissima è l’Esperidina: uno dei flavonoidi caratteristici degli agrumi, ottimo per la prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Funzioni intestinali e anti-stress. Migliorano le funzioni intestinali e contrastano lo stress, grazie alla presenza di acido folico, fondamentale per le donne in gravidanza, che aiuta a ridurre la stanchezza fisica e mentale. Il calcio, poi, è essenziale per i nervi, per le ossa e per i muscoli. La parte bianca delle arance è ricca di fibre e queste aiutano ad alleviare la stipsi, e stimolano l'apparato digerente. Le fibre regolano l'assorbimento degli zuccheri, dei grassi e delle proteine, e favoriscono il transito intestinale.

Prevenzione dei tumori . La vitamina C, di cui le arance sono grande fonte, è nota come arma contro i radicali liberi ed i processi ossidativi. E il licopene, presente soprattutto nelle arance a polpa rossa, è un potente antitumorale, antinfiammatorio e protettivo per l'apparato cardiovascolare.

Prevenzione dell'anemia . Le arance non hanno un grandissimo contenuto in ferro, ma sono un'ottima fonte di acidi organici come l'acido citrico e ascorbico, che hanno la capacità di aumentare l'assorbimento del ferro dal tratto digerente.

Prevenzione dei calcoli renali. Le arance sono una buona fonte di acido citrico e citrati, che si ritiene abbiamo un'importante ruolo nella prevenzione dei calcoli renali.

Rafforzano denti e ossa . Grazie alla presenza di bioflavonoidi questo agrume rafforza denti, ossa e tendini.

Rafforzano le difese immunitarie . Bere una spremuta d'arancia al giorno aiuta a sostenere il sistema immunitario. Questo effetto è dovuto principalmente all'azione della vitamina C, che protegge dalle infezioni, stimola la formazione degli anticorpi e rafforza il sistema immunitario.

Effetto drenante . L'olio essenziale prodotto con la spremitura delle foglie e delle bucce è ricco di antiossidanti, tra cui l'esperidina, una molecola che ha effetti drenanti.

Proteggono da virus e batteri. Con la vitamina C le arance aiutano l'organismo ad aumentare le difese immunitarie contro virus e batteri. Inoltre, aiuta ad assorbire il ferro a livello intestinale e aumenta la sintesi degli ormoni.

Salute della pelle. La vitamina C è un potentissimo antiossidante capace di aiutare a combattere i danni della pelle causati dall'esposizione solare e dall'inquinamento.

Usi in cucina

Questi agrumi possono essere consumati sotto forma di spremute o come frutto di stagione oppure per preparare dolci di ogni genere, come ad esempio torte, marmellate e tanto altro ancora.

Controindicazioni delle arance

Non sempre le arance fanno bene. Esistono delle controindicazioni. Il suo consumo dovrebbe essere limitato nel caso in cui si soffra di acidità di stomaco e gastrite. Gli acidi organici presenti nelle arance (in particolare acido citrico e acido ascorbico) causerebbero un peggioramento dei sintomi. Per questo è preferibile non consumarla di sera, come gli altri agrumi, perché la posizione supina nel coricarsi potrebbe acuire i fastidiosi sintomi del reflussoe provocare la risalita del contenuto gastrico.

