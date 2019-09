Finestre domotiche: come risparmiare e avere il massimo dei benefici

Oggi la tecnologia è sempre più presente nelle nostre case, migliorando la qualità della vita in un appartamento. Basta un solo gesto per avere più luce o più ombra o per mettere in sicurezza l’intera abitazione. La domotica applicata alle finestre è tutto questo, e anche molto di più.

La domotica la possiamo considerare come un vero e proprio on è soltanto una comodità ma è proprio un nuovo modo di vivere la propria abitazione. Ogni elemento è studiato per soddisfare chi ci abita. Una soluzione che permette di controllare a distanza molti dei serramenti utilizzati quotidianamente. Infatti, basta un semplice smartphone per controllare e gestire vari aspetti dell’abitazione, tra cui le finestre.

Molti credono che chi vive ina casa smart è un privilegiato, pensando che i prezzi per realizzarla siano troppo alti. In realtà, negli ultimi anni è diventata accessibile a tutti grazie ai costi contenuti e alla concezione di abitazioni sempre più automatizzate

Molti elementi sono stati influenzati dalla domotica come frigoriferi, forni, sistemi di sicurezza e i serramenti.

La domotica applicata alle finestre è sinonimo di comfort, sicurezza e affidabilità facilitando il ricambio d’aria nelle stanze. In questo modo si ha la temperatura e l’umidità sotto controllo. Inoltre adesso che arriva l’inverno, il freddo ci obbliga a chiudere le finestre e non sempre si riesce a rispettare l’equilibrio all’interno dell’appartamento.

Un aiuto può arrivare dalla tecnologia. Con la domotica oltre a controllare i serramenti, possiamo automatizzare anche le tapparelle e le tende da sole. Gli infissi intelligenti sono pensati per stabilire l’apertura e la chiusura delle finestre in base al clima interno, così da avere un ambiente confortevole in ogni momento della giornata.

Come far interagire i serramenti con il sistema domotico

Esistono diverse tipologie di finestre. In legno o pvc sono perfette su cui montare i sensori e avere il massimo dei risultati, sono i serramenti in alluminio. Tra i sistemi i più diffusi ci sono quelli che si occupano dell’apertura e della chiusura delle finestre automaticamente.

Negli ultimi anni, inoltre, stanno prendendo piede i sensori, che permettono di controllare porte e finestre in caso di pioggia o di vento, limitando così danni all’interno della casa.

In caso di temporali improvvisi è possibile chiudere i serramenti da remoto con una semplice app. Basta collegarsi con il telefono e le finestre verranno chiuse senza dover tornare a casa.

Il caldo e le estati lunghe, possono diventare un problema soprattutto nelle ore notturne. Capita spesso di passare notti insonni a causa delle temperature alte. Per avere una casa sempre fresca e ventilata risparmiando anche sui costi in bolletta, i sistemi automatizzati ci aiutano in questo campo.

Basta posizionare i sensori sulle finestre e queste verranno aperte o chiuse in base alla temperatura interna della casa o azioneranno il condizionatore, per ottimizzare al meglio i consumi, limitare gli sprechi e assicurarci notti serene.

Lo stesso sistema può essere applicato anche alle tapparelle. In questo modo si potrà avere sempre la giusta illuminazione nelle varie ore della giornata.

Domotica e sicurezza

Grazie alla domotica possiamo aumentare la sicurezza in casa, prevenendo il rischio di intrusioni.

I sistemi di allarme possono essere collegati alle porte o alle finestre segnalando l’intrusione dei ladri tramite la rottura dei vetri o in caso in cui le finestre vengono forzate.

Inoltre sono un valido aiuto per le persone particolarmente distratte. Anche a distanza e con il supporto dello smartphone è possibile controllare se abbiamo chiuso le finestre prima di uscire di casa.

La domotica applicata alla casa diventa fondamentale in caso di fughe di gas o incendi improvvisi. Grazie ad appositi sensori e all’app di riferimento verranno mandati avvisi su eventuali fughe per scongiurare ogni pericolo azionando i sistemi di sicurezza.

Dove trovare finestre domotiche a Rimini

Isolcasa, Via Consolare Rimini-San Marino, 17

Centro Infissi Via Sassonia, 28

Elettro In, Via Flaminia, 252

Argo Elettrotecnica Via della Fiera 105

Navacchi Infissi via Dell’Arte,15 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

Internom Via Macanno 51, 47924 Rimini



