Vasca da bagno: tecniche per installarla da soli

Alzi la mano chi non rinuncia ad un bel bagno rilassante che dona benessere e vitalità.

Tutti d’accordo che la vasca è sinonimo di pace, relax e anti stress ma con il passare del tempo e a causa dell’usura, tende a rovinarsi, con la conseguenza di doverla cambiare.

Installare la vasca del bagno è un lavoro che normalmente deve essere fatto da un esperto del settore, ma seguendo le giuste direttive per gli amanti del fai da te diventa un gioco da ragazzi.

Vediamo come installare una nuova vasca da bagnodalla scelta del modello fino al montaggio della rubinetteria.

Scelta della vasca

Prima di iniziare l’installazione dobbiamo scegliere la vasca giusta che si integra meglio nell’ambiente valutando lo spazio a nostra disposizione.

Questi i principali modelli

Vasche rettangolari: sono le più diffuse perché sono anche le più economiche, semplici e minimal sono di diverse dimensioni e si adattano alla perfezione ad ogni ambiente.

Vasche ad angolo: adatte ai grandi bagni, occupano molto spazio ma possono essere arricchite da accessori perfetti per ogni esigenza.

Vasche circolari:anche se belle esteticamente, sono le meno diffuse perchè hanno bisogno di uno spazio grande. Ideale nei bagni padronali diventa il fulcro della stanza su cui costruire il resto dell’arredo.

Rimozione vecchia vasca

Dopo aver scelto la vasca bisogna rimuovere quella vecchia. Per evitare di allagare la stanza bisogna chiudere l'acqua e munirsi di una bacinella per raccogliere l'acqua residua nelle tubature che potrebbe fuoriuscire durante i lavori.

Per rimuovere la vasca bisogna eliminare le vecchie tubature di adduzione, del troppopieno e dello scarico, facendosi aiutare da un seghetto pensato per i metalli.

Ora non resta che rimuoverla, per quelle in ghisa si deve eliminare il rivestimento con l’auto di una mazza e poi procedere all'eliminazione della vasca.

Installazione della vasca da bagno

Una volta smontata la vecchia vasca, si deve preparare il pavimento e la parete. Questi devono essere resi impermeabili, il muro deve essere rivestito con un prodotto adatto alla tenuta stagna, il pavimento invece deve essere rinforzato con le piastrelle.

Steso il manto protettivo, sul muro devono essere segnate le dimensioni della vasca, che faranno da guida all’installazione dei diversi accessori e tubature.

Se è dotata di piedini, bisogna fissarli al pavimento, in seguito dobbiamo pensare alle tubature. La prima operazione è quella di installare i tubi di adduzione a quelli già esistenti, o creandone altri. Questi sono la base a cui si collegheranno i tubi flessibili dei rubinetti.

Ora si deve mettere in posizione la vasca e montare il gruppo di scarico e troppopieno.Se si usa il tipo a bocchettone, bisogna collegarlo al sifone, mentre nel tipo a sifone, il tubo di plasticaè collegato allo stesso.

Da sotto dobbiamo aggiungere la guarnizione di plastica ancorata con mastice o bullone. Ora non resta che collegare il sifone della vascaalla piantana del bocchettone di scaricoe il tubo del troppopieno al foro relativo della vasca, infine posizionare la vasca contro le pareti.

Installare i rubinetti

A questo punto si devono installare i rubinetti della vascacon i flessibili. Se i rubinetti sono sul bordo, bisogna forarla in corrispondenza del punto in cui andrà collocato il rubinetto.

Se i rubinetti sono singoli inseriamo le piantane dei rubinettinei foridella vasca, inseriamo le guarnizioni e blocchiamo con i dadi. Lo stesso procedimento vale se vogliamo aggiungere un soffione.

Ora non resta che collegare i tubi flessibilie in seguito i miscelatori.

