Cambio di stagione, i segreti per farlo al meglio

Con l’arrivo dell’autunno, ma soprattutto con il calo delle temperature, è giunto il momento del cambio di stagione. I vecchi abiti estivi e i costumi devono cedere il passo a cappotti, giacche e maglioni.

Sistemare l’armadio nel migliore dei modi, soprattutto quando hai la camera da letto piccola, mette a dura prova anche le persone più dedite alla pulizia ed al riordino.

Infatti, riuscire ad organizzare al meglio lo spazio, non è semplice. Inoltre, dismettere un capo dopo che ci ha accompagnato per anni è difficile.

Ecco alcuni consigli e segreti se siete alla ricerca di un metodo efficace per rendere meno faticoso il riordino dell’armadio.

L’occorrente

Innanzitutto munitevi di scatole e contenitori perché vi serviranno per mettere all’interno i vestiti che avete intenzione di buttare o vendere, altre saranno utili da inserire nell’armadio e avere tutto in ordine.

Ogni capo o accessorio può essere conservato in scatole con caratteristiche differenti.

Quelle con struttura a cassetto permettono di avere una piccola cassettiera all’interno dell’arredo. Se hanno la parte frontale trasparente vi aiuteranno a capire il contenuto con un colpo d’occhio.

Le scatole colorate sono perfette per aiutarti a distinguere il contenuto in base alla tinta, mentre quelle piccole sono l’ideale per contenere all’interno accessori, come cinte o borse, ma anche scarpe.

Come fare il cambio di stagione

Prima di tutto svuota l’armadio del suo contenuto, sistemando i vestiti sul letto in base alla tipologia o all’uso.

Quando hai svuotato l’armadio, togli la polvere con un panno in microfibra e successivamente lava le superfici.

Può capitare che all’interno si formi la muffa, riconoscibile dal cattivo odore. Per eliminarla puoi usare una soluzione formata da aceto di mele, olio di tree oil e olio essenziale di ginepro.

Per evitare che ritorni, puoi ricorrere a rimedi naturali. Lavanda e alloro hanno un potere antimuffa, quindi puoi creare un infuso con queste piante a cui aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e mezza tazza di aceto bianco. Spruzzalo sulla superficie e lascialo agire per mezz’ora. Successivamente pulisci con un panno umido e asciuga l’intera superficie.

Dopo aver pulito l’armadio analizza capo per capo e decidi se conservarlo o darlo via. Per resistere all’istinto di conservare tutto, guarda le condizioni dell'abito, quante volte lo hai indossato o se ti sta bene. Se non merita di essere "salvato" perché vecchio e rovinato, allora meglio buttarlo. Nel caso in cui è un capo che non ti piace più, puoi decidere di venderlo o regalarlo.

Una volta selezionati i vestiti da tenere, controllate se devono essere lavati, se devi fare qualche rattoppo e se le tasche di pantaloni o giacche sono vuote. Senza fare questo check, si rischia di conservare soldi o appunti importanti e di trovarli sono nella stagione successiva.

I capi puliti e in buono stato a questo punto devono essere piegati con cura e conservati nelle diverse scatole. Per praticità meglio sistemare le maglie tutte insieme, mentre i pantaloni in un altro contenitore, per ritrovarli facilmente durante il prossimo cambio di stagione.

A questo punto le scatole e i sacchetti dovranno essere sistemati nella parte alta dell’armadio, nel letto contenitore o in una stanza adibita a questo.

Organizzare l’armadio

È arrivato il momento di sistemare i vestiti che indosserai in autunno e inverno. Anche in questo caso meglio fare un check e ricontrollarli per vedere se sono ancora in buono stato e se il capo su cui eri in dubbio continua a piacerti o deve essere tolto.

Dopodichè sistema gli abiti nell’armadio in modo pratico e funzionale. Le camicie, i tubini e le giacche devono essere appese alle grucce per non farle stropicciare, lo stesso vale per i pantaloni.

Le maglie e i maglioni devono essere piegati e suddivisi in cassetti o ripiani in base al colore o alla tipologia di utilizzo (tempo libero, lavoro, occasioni importanti). Se ami sciarpe o le cravatte puoi arricchire l’armadio con accessori pensati per tenerli in ordine. Per diffondere un piacevole aroma e prevenire la formazione di muffa puoi usare dei sacchetti alla lavanda.

