Rimedi naturali per eliminare gli insetti nella dispensa

Le dispense dove conserviamo il cibo possono diventare il luogo ideale dove farfalle, terme, larve e insetti possono annidarsi rendendo il vostro cibo immangiabile costringendoci a gettarlo. Per evitare inutili sprechi, ecco tutto quello che potete fare per sbarazzarvene una volta per tutte. Sono rimedi naturali che rispettano l’ambiente e non prevedono l’uso di sostanze chimiche dannose.

Liberare la dispensa

Apri la dispensa e ti ritrovi davanti ad insetti che svolazzano all’interno? La prima cosa da fare è capire da quali confezioni si sono originati. Una volta selezione è necessario buttarle via.

Per evitare che si formino nuovamente è bene controllare anche le confezioni chiuse e sigillate. Questi insetti piccoli e rapidi riescono ad infilarsi in ogni angolo del mobile e lì annidarsi.

I vari insetti possono presentarsi sotto forma di farfalle o di uova, in ogni caso bisogna liberarsi delle scatole. Se invece il cibo è contenuto in barattoli, dobbiamo gettare il contenuto e lavare il contenitore per eliminare ogni residuo.

Pulire la dispensa

Dopo aver svuotato la dispensa, è arrivato il momento di mettere le scatole ancora buone in frigo per un paio di giorni.

Nel frattempo pulite i ripiani e le mensole con un detersivo disinfettante del tutto naturale. La soluzione migliore è di preparare un composto a base di aceto e acqua. Con un panno inumidito ripulite l’eccesso e con un panno in microfibra asciugate l’interno.

Terminata la pulizia sistemate e rimettete a posto il cibo confezionato. Per tenerli al sicuro, meglio se conservate la pasta, il pane o la farina in barattoli di vetro chiusi ermeticamente.

Prodotti naturali contro gli insetti

Ripulito ed eliminato i cibi contaminati non resta che evitare che gli insetti ritornino. Per prevenirne la formazione potete sistemare qualche foglia di alloro nella dispensa. Il loro aroma per gli insetti è forte e quindi li fa allontanare.

Se non volete usare questa pianta, allora potete creare una miscela con acqua e olio essenziale di arancia, lavanda, menta o citronella, tutti aromi forti che disturbano le farfalline.

Anche l’essenza di limone e cetriolo non piace agli insetti, per questo potete posizionare fette fresche all’interno della dispensa, da sostituire quando si seccano.

Nonostante tutti questi accorgimenti per essere sicuri che le farfalline siano sparite potere incollare del nastro biadesivo all’interno delle pareti del mobile. Se dopo alcuni giorni trovate degli insetti sulla parte adesiva, vuol dire che altri alimenti sono stati contaminati, quindi dovete provvedere ad una nuova pulizia approfondita.

Prodotti per eliminare gli insetti dalla dispensa

Olio essenziale citronella

Olio essenziale lavanda

Olio essenziale arancia

Olio essenziale menta

Nastro biadesivo