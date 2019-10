È tempo delle pulizie d’autunno: ecco i rimedi naturali per una casa pulita

Tutti noi siamo abituati a pensare alle pulizie come a delle attività da svolgere con una certa routine, da intensificare solamente con l’arrivo della primavera. Sbagliato! Ci sono anche le pulizie di casa in autunno che vanno svolte prima che arrivi l’inverno.

Pulire casa permette di affrontare la stagione fredda con la massima serenità, trascorrendo le ore tra le pareti domestiche piacevolmente organizzando cene o trascorrendo più tempo in compagnia di amici o anche da soli, oltre che aspettare in tutta tranquillità la primavera.

Per rendere semplici e piacevoli le pulizie autunnali è necessario approfittare delle ultime giornate di sole prima dell’arrivo del freddo invernale. Vi serviranno anche per ripristinare un assetto della casa più tipicamente invernale e per far in modo che la brutta stagione, che può manifestarsi anche improvvisamente, non vi colga del tutto impreparati.

Quindi, non vi resta che stilare una lista, munirvi di detersivi o prodotti naturali e dedicarvi alle pulizie d’autunno chiedendo un piccolo aiuto alla vostra famiglia.

Vediamo come organizzarvi al meglio per rendere l'ambiente profumato e piacevole.

Stilare una lista

Le pulizie di casa sono sempre un grande impegno, per farle al meglio, senza spreco di tempo e fatica, la prima cosa da fare è stilare una lista. In questo modo stabilirete le priorità, cosa fare assolutamente e cosa rimandare ad un altro momento. Inoltre con l’elenco delle attività da svolgere, potrete suddividere i compiti tra i vari membri della famiglia in base alle loro abilità.

Cucina

La cucina è la stanza nella quale si trascorre più tempo durante il corso dell’anno, quindi è quella che si sporca di più e che deve essere pulita meglio.

È arrivato, quindi, il momento di dedicare particolare attenzione a quelle zone o elettrodomestici che tendiamo a tralasciare durante la pulizia giornaliera.

La prima cosa da fare è dedicarsi ai ripiani e alla dispensa. Quindi meglio controllare tutto il cibo, rimuovere quello aperto da troppo tempo o scaduto e pulire l’interno con una soluzione di acqua e aceto o acqua e limone. Entrambi i prodotti naturali garantiscono pulizia e igiene, il limone però, lascia un gradevole aroma all’interno della dispensa. Una volta pulito e asciugato con un panno morbido potete riposizionare il cibo sulle mensole.

Dopodichè passate alla pulizia degli elettrodomestici come frigorifero, forno e lavastoviglie. Per avere un risultato impeccabile, potete creare prodotti naturali utilizzando l’aceto e l’acqua, per eliminare i cattivi odori, o una pasta formata da bicarbonato, acqua e qualche goccia di limone, quando lo sporco è particolarmente resistente. Una volta rimossa la soluzione, non dovete dimenticare di asciugare bene i vari componenti per evitare la formazione di muffa.

Camera da letto

Il passaggio da caldo a freddo comporta il cambio di stagione. Molti degli abiti indossati in estate non servono più, quindi per rendere l’armadio più funzionale, dovete fare il cambio di stagione. Questa è l’occasione giusta per mettere in ordine ed eliminare i capi che non indossate più. Quelli che decidete di conservare devono essere lavati e successivamente conservati nelle apposite scatole.

Una volta rimossi tutti i vestiti dagli armadi dovete rimuovere la polvere con un panno in microfibra. Per disinfettare i vari ripiani potete mettere qualche goccia di olio di tea tree sul panno e procedere con la pulizia.

Nelle camere particolarmente frequentate, la polvere tende ad accumularsi di più, quindi per una pulizia approfondita meglio spostare letti, e scrivanie e rimuovere la polvere con l’aspirapolvere. Terminata questa fase, non vi resta che utilizzare la lavapavimenti per eliminare ogni residuo di polvere e diffondere un piacevole aroma nella stanza.

Soggiorno

Con la stagione fredda il soggiorno diventa la stanza in cui è piacevole riunirsi con la famiglia a guardare un film o a leggere un libro, quindi deve essere pulita e in ordine.

La prima cosa da fare è pulire il divano lavando il coprivano, se lo utilizzate, o la fodera. Prima di riposizionare la copertura potete usare l’aspirapolvere per rimuovere la polvere anche dagli spazi più difficili da raggiungere.

Dopo il divano è la volta dei tappeti. Anche questi devono esser puliti, quindi come prima cosa eliminate l’eccesso di polvere con un battipanni. Fatto questo potete passare l’aspirapolvere e se ci sono eventuali macchie, potete rimuoverli con un composto di acqua e aceto o bicarbonato.

Se amate gli oggetti allora è arrivato il momento di spolverarli in maniera accurata con un panno in microfibra, mentre l’interno dei mobili può essere lavato con una miscela di acqua e aceto. Per diffondere un piacevole aroma, quando asciugate le superfici potete mettere sul panno asciutto qualche goccia della vostra essenza preferita.

Per ultimo pulite i vetri e le tende. Per quanto riguarda le finestre, mantenerle pulite è fondamentale soprattutto in un periodo dell’anno in cui la luce è minore e vetri opachi potrebbero scurire ulteriormente l’ambiente.

Per prima cosa rimuovete le zanzariere ed eventuali tende che dovranno essere lavate in lavatrice con il ciclo adatto. In seguito pulite il davanzali e la struttura della finestra con acqua e bicarbonato.

Per quanto riguarda i vetri meglio pulirli con appositi prodotti la mattina presto. Il sole tende a farli asciugare rapidamente e quindi si formano gli anestetici aloni.

Se nel soggiorno avete il parquet utilizzate un panno in microfibra e i prodotti adatti al legno per evitare di rovinarlo.

Bagno

Qui la pulizia dev’essere impeccabile. In questo periodo dell'anno potete dedicarvi a quelle zone che vengono tralasciate durante la pulizia giornaliera.

Come prima cosa dovete occuparvi della lavatrice. Basta pulire il filtro e il cestello con aceto, fare un lavaggio a vuoto e avrete capi puliti e profumati pronti per essere indossati o conservati.

Successivamente potete occuparvi della pulizia delle mattonelle del box doccia e del water. Per rimuovere residui di calcare e le antiestetiche gocce, l’aceto e il bicarbonato diluiti con l’acqua sono i rimedi naturali per eccellenza, che aiutano anche ad igienizzare.

Il bagno è la stanza della casa più umida in cui il rischio muffa e sempre alto. Nel caso della comparsa di macchioline potete spruzzare sulla zona interessata un composto formato da acqua e aceto o limone. Dopo averlo fatto agire per circa mezz’ora risciacquate con l’aiuto di un panno.

