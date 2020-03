Controlli serrati della polizia nelle strade semideserte

All'indomani dell'ordinanza del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che di fatto ha blindato la provincia di Rimini per contenere l'epidemia di Coronavirus, sono scattati i controlli ancora più serrati da parte delle forze dell'ordine. Lungo le strade semi deserte è intervenuta la polizia di Stato che, in tutto il territorio, ha effettuato dei posti di blocco per controllare automobilisti e passanti. Non è da escludere che, nelle prossime ore, ci saranno ulteriori blocchi alla circolazione soprattutto nella zona sud della provincia che risulta essere la più colpita dall'epidemia.

