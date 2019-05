Effluvi di marijuana all'asilo, scoperta una piantagione di cannabis

I carabinieri della Compagnia di Riccione, al termine di una rapida indagine, hanno individuato una fiorente piantagione di marijuana in un appartamento. A dare il primo allarme sono stati i genitori di un asilo di Misano Monte che hanno avvisato i militari dell'Arma per un forte odore di cannabis che proveniva da un giardino. Nelle vicinanze della scuola materna è stato così scoperto un appartamento, occupato da un 59enne già noto alle forze dell'ordine, che aveva allestito una serra per la coltivazione dello stupefacente. Nella stanza, infatti, era presente tutto il materiale per far crescere le piante rigogliosamente come ventilatori, concime e lampade. L'abitazione, di proprietà della parrocchia di Misano, era affittata da da quasi un ventennio al 59enne che vanta già precedenti specifici. La perquisizione, oltre a 4 piante già in florescenza, ha permesso di scoprire della marijuana già seccata e pronta per essere venduta. Il tutto ha fatto scattare le manette ai polsi del coltivatore con l'accusa di coltivazione di marijuana e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.