Il Prefetto ha incontrato il Comitato Piccola Industria di Confindustria Romagna

Presso la Prefettura di Rimini si è svolto in un clima di viva cordialità l’incontro tra i rappresentanti del Comitato Piccola Industria Confindustria Romagna ed il Prefetto Alessandra Camporota. Con un colloquio a più voci ciascun componente del board ha rappresentato le caratteristiche, le problematiche e gli scenari dei settori merceologici di rispettivo riferimento. A sua volta, il Prefetto, nell’illustrare i propri compiti di istituto e nel fornire una sintesi dell’azione svolta sul territorio, ha ribadito l’importanza di mantenere vivo e costante il dialogo tra lo Stato e la realtà delle piccole e medie imprese. La discussione sul tessuto economico della Romagna in generale e della provincia di Rimini in particolare ha, infatti, consentito di affrontare numerose tematiche di interesse comune per l’imprenditoria locale e per l’ufficio territoriale del Governo. Semplificazione delle procedure amministrative, promozione dell’economia del territorio, sviluppo infrastrutturale sono alcuni degli obiettivi che il Comitato si propone di raggiungere con il concorso ed il supporto della Prefettura e di tutti i livelli di governo.

“Ringraziamo il Prefetto Alessandra Camporota – spiega Maurizio Minghelli Presidente del Comitato Piccola Industria Confindustria Romagna – per questo importante confronto. Un’occasione stimolante in cui i rappresentanti del Comitato Piccola Industria hanno avuto la possibilità di presentare i singoli settori che rappresentano e che sono il motore dell’economia della nostra Regione e del Paese”. In chiusura, gli ospiti hanno voluto omaggiare il Prefetto di una riproduzione storica raffigurante la Romagna, come simbolo del comune impegno per il territorio.