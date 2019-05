Ritrovata senza vita la figlia di Andrea Muccioli, aveva solo 18 anni

Dramma per la famiglia Muccioli fondatrice della comunità di San Patrignano che, nel pomeriggio di domenica, è stata colpita da un grave lutto. La figlia di Andrea Muccioli, India di soli 18 anni, è stata ritrovata cadavere in un appartamento appartenente alla famiglia nel centro storico di Rimini. Dai primi accertamenti pare che la ragazzina, nella notte tra sabato e domenica, avesse dato una festa con degli amici in un appartamento di proprietà della famiglia in via Isotta degli Atti a ridosso della chiesa di Sant'Agostino. Nel primo pomeriggio di domenica verso le 14, non vedendola tornare a casa e non riuscendo a rintracciarla, i famigliari hanno dato l'allarme e, nella casa, è intervenuto il personale del 118. Aperta la porta è stato fatto il macabro ritrovamento coi sanitari che non hanno potuto fare nulla per cercare di salvare la ragazzina e, il medico, ha potuto solo constatarne il decesso. In via Isotta degli Atti è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato ed è stato informato il magistrato di turno. Al momento, si sta indagando sulle cause del decesso e, i parenti, sono stati ascoltati per ricostruire le ultime ore della 18enne che frequentava il liceo Artistico. Sarebbe emerso che nella serata di sabato nella casa di proprietà della famiglia Muccioli, dove però non vivevano, la ragazzina avrebbe fatto una festa con degli amici e alla quale aveva partecipato anche uno dei suoi due fratelli per poi rimanere a dormire in via Isotta degli Atti. Le prime indiscrezioni parlano di una morte dovuta a intossicazione da monossido di carbonio e sarebbe da imputare al malfunzionamento di una stufetta.