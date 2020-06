Bande di ragazzini ubriachi e violenti seminano il caos per il centro storico della città

Notte agitata nel centro storico di Rimini dove, per oltre due ore, delle bande di ragazzini ubriachi hanno imperversato lungo le strade aggredendosi tra di loro. Il putiferio ha iniziato a scatenarsi verso le 23 quando, per motivi ancora in corso di accertamento da parte della polizia di Stato, sono iniziati a volare i primi schiaffoni. I gruppi di litiganti, secondo quanto emerso, si spostavano rapidamente dalla zona dell'Arco a quella di piazza Cavour per menare le mani. Oltre al personale della Questura sono intervenuti in rinforzo anche i carabinieri. Le forze dell'ordine hanno dato la caccia alle bande fino all'una di notte..Due giovanissimi sono stati denunciati a piede libero per lesioni e, al momento, gli inquirenti della polizia di Stato sono al lavoro per identificare tutti i componenti dei vari gruppi e accertare i motivi dei tafferugli.

