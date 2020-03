Emergenza coronavirus, provvedimento straordinario: la provincia di Rimini diventerà "zona rossa"

Un provvedimento storico sul tavolo del premier Giuseppe Conte per fronteggiare l'emergenza coronavirus. E' stata diffusa la bozza di un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrebbe essere varato nelle prossime, in cui compare il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate "zona rossa", oltre a tutte quelle lombarde, sono Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Il decreto, che dovrebbe entrare in vigore già domenica, evidenzia tra l'altro di "evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori indicati, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti sianoo motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza".

