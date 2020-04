A Bellaria i divieti su lungomare Colombo piazzale Kennedy slittano a fine maggio

L'Amministrazione Comunale di Bellaria ha definito con un'apposita ordinanza il rinvio al 29 maggio, per l’istituzione di alcuni divieti che, in condizioni normali, avrebbero avuto decorrenza dalla giornata di oggi, mercoledì 8 aprile. Si tratta del divieto di sosta in piazzale Kennedy e lungo viale Colombo, sia lato mare che lato monte e compresa banchina; il provvedimento è solitamente in vigore dal mercoledì immediatamente precedente alla Pasqua: solo per quest’anno, sarà valido a partire da venerdì 29 maggio.





